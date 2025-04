Możesz o nie wystąpić, jeżeli nie zostałaś uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia, co w praktyce oznacza, że sąd orzekł rozwód z winy obu stron, wyłączną winą obciążył męża lub w ogóle nie wypowiadał się w tej kwestii.śGdy sąd nie orzekał o winie albo stwierdził, że oboje odpowiadacie za rozwód, możesz wystąpić o alimenty tylko wtedy, gdy znalazłaś się w bardzo złej sytuacji materialnej. Przepisy określają ten stan jako \"niedostatek\".

Ma to miejsce wtedy,gdy nie możesz zaspokoić swoich bieżących potrzeb: kupić jedzenia, opłacić rachunków. Najczęściej jest tak wtedy, gdy byłaś na utrzymaniu męża - on pracował, a ty zajmowałaś się domem, masz bardzo niskie dochody, albo jesteś chora i nie możesz pracować.To jednak nie znaczy, że mąż już zawsze będzie płacił ci alimenty. Zgodnie zś przepisami jego obowiązek względem ciebie wygasa:

po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, gdy maż nie został uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego (w wyjątkowych przypadkach sąd może ten okres wydłużyć, np. gdy jesteś niepełnosprawna, chora)

po zawarciu przez ciebie małżeństwa

w razie śmierci jednej ze stron

