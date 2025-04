Poznaj Alexandra Skarsgarda, naszego przystojniaka na weekend

Pięciokrotnie zdobył tytuł najseksowniejszego Szweda. Ma 194 cm wzrostu i 25 sierpnia tego roku kończy 40 lat. Czy chcecie wiedzieć więcej o jednym z najprzystojniejszych aktorów Hollywood?

Ps. Oprócz informacji o Alexie, w galerii znajdziecie duuużo jego zdjęć :)

Mimo, że zaczął grać w szwedzkich filmach już jako młody chłopiec, to dopiero rola w serialu "Czysta Krew" wyniosła go na szczyt. Postać okrutnego, ale wrażliwego Erica Northmana (wampira-wikinga, który miał 1000 lat) sprawiła, że Alexander Skarsgard stał się gwiazdą wielkiego formatu. Nic dziwnego! Jest przystojny, wysoki, wysportowany, a do tego ma najbardziej uroczy uśmiech na świecie. Zgadzacie się?

Dotychczas jego popisy aktorskie mogłyśmy oglądać m.in. w takich hitach jak: "Melancholia" Larsa von Triera, "Battleship: Bitwa o Ziemię", czy "Grupa Wschód".

Tylko klata Tarzana i długo, długo nic...

16 rzeczy, które powinnaś wiedzieć o Alexandrze Skarsgardzie:

Jego ojcem jest znany, hollywoodzki aktor Stellan Skarsgard ("Dziewczyna z Tatuażem", "Good Will Hunting", "Avengers", "Thor"). Urodził się w 1976 roku w Sztokholmie. Jego ulubionym aktorem jest Gary Oldman. Odbył służbę wojskową. Był sierżantem w oddziale SakJakt szwedzkiej marynarki wojennej. Jego ulubionym filmem jest "Kacza Zupa" Braci Marx z 1933 roku. Jest najstarszy z 6 rodzeństwa. Mówi po szwedzku, angielsku i francusku. W Sztokholmie studiował architekturę, następnie przeniósł się do Anglii, gdzie studiował w Leeds Metropolitan University a także Marymount Manhattan College w Nowym Jorku, gdzie uczył się aktorstwa. W wolnym czasie lubi żeglować i łowić ryby. Jego ulubiony superbohater to Spiderman. Ulubiony smak lodów to wanilia. Ma niebiesko-zielone oczy. Jego ulubionym daniem jest potrawka z łosia. Jest agnostykiem. Mimo, że ze względu na pracę mieszka w Los Angeles, to ma również mieszkanie w Sztokholmie, blisko domu rodziców. Alexander angażuje się w pracę organizacji charytatywnych na rzecz zwierząt i ludzi, tj.: International Fund for Animal Welfare czy Amnesty International.

