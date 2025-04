Jest jedną z najstarszych metod leczenia. Jej początki sięgają epoki neolitu, czyli ok. 4000 lat p.n.e. Sprawdź, czy to, co o niej wiesz jest zgodne z prawdą czy tylko powszechnie powtarzanym fałszem.

Prawda

Efekty osiąga się najczęściej po 10 zabiegach . W przypadku ciężkich schorzeń stosuje się serie, z przerwami od 6 tygodni do 6 miesięcy.

Mit

To nieprawda, że z jej pomocą można wyleczyć każdą chorobę. W przypadku ciężkich, przewlekłych schorzeń akupunktura jest bezsilna.

To mit, że za pośrednictwem igieł można przenieść chorobę zakaźną. Każdy pacjent, leczony przez dobrego specjalistę, dostaje własny komplet igieł . Po użyciu są sterylizowane i przechowywane do następnego zabiegu w zamkniętym pojemniku. Wielu lekarzy stosuje igły jednorazowe.

