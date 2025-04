O wpływie social mediów na nasze zdrowie, relacje i samopoczucie debatuje się od lat. Czy wpędzają nas w depresję? Poprawiają nastrój? Pomagają czy przeszkadzają podtrzymywać kontakt z bliskimi? Do tych wszystkich pytań naukowcy postanowili dorzucić kolejne: czy korzystanie z social mediów wpływa na długość życia?

Jak pisze CBS News, naukowcy przeanalizowali zachowanie i aktywność online 12 milinów kalifornijskich fejsbukowiczów. Następnie sprawdzili w bazach Departamentu Zdrowia Publicznego Kalifornii informacje o ich dalszym życiu lub ewentualnej śmierci. W badaniu wzięli udział użytkownicy urodzeni pomiędzy 1945 a 1989 rokiem. Porównywano ludzi o podobnym wieku i tej samej płci.

Facebook lekiem na długowieczność?

Wyniki pokazały, że w danym roku ryzyko śmierci u przeciętnego użytkownika Facebooka było o 12% mniejsze niż u kogoś, kto nie korzysta z portalu społecznościowego! Okazuje się jednak, że to nie sam fakt korzystania z mediów społecznościowych wpływa na tę różnicę. Najważniejszy jest sposób, w jaki to robimy.

Fejbukowicze, który dzielili się swoimi zdjęciami z życia "offline" (co według naukowców sugerowało większą ilość interakcji i kontaktów twarzą w twarz z innymi ludźmi) charakteryzowali się najwyższą długowiecznością. Natomiast u tych, u których korzystanie z Facebooka ograniczało do pisania postów na ścianie i wiadomości, nie zaobserwowano żadnego związku z długością życia. Co więcej, użytkownicy z dużą grupą znajomych żyli dłużej od tych, których krąg fejsbukowych przyjaciół był węższy. To odkrycie potwierdzają wcześniejsze badania relacji w "prawdziwym życiu", w których udowodniono, że ludzie samotni i izolowani żyją krócej od tych utrzymujących bliskie relacje z rodziną i przyjaciółmi.

Co jednak zaskoczyło naukowców? Okazuje się, że użytkownicy, który przyjęli najwięcej zaproszeń od znajomych żyli najdłużej. Niestety nie działa to w drugą stronę: u tych, którzy wysłali najwięcej zaproszeń, wcale nie zaobserwowano tego samego związku.

Niestety, to sugeruje, że (...) to nie przyjaciele czynią nas zdrowszymi, tylko że to zdrowsi ludzie przyciągają więcej przyjaciół lub że popularni ludzie wydają się być zdrowsi.

- powiedział James Fowler, jeden z badaczy.

Trzeba jednak podkreślić, że badanie było jedynie obserwacyjne. Nie dowodzi, że używanie Facebooka faktycznie przyczynia się do wydłużenia życia. Autorzy badania wskazują jedynie, że silne więzi społeczne, również te wirtualne, mogą nieść ze sobą rzeczywiste korzyści zdrowotne.

