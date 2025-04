Walka o fotel prezydenta trwa, a druga tura wyborów już za rogiem. W kampanii kandydatów wspierają ich żony, które również aktywnie udzielają się społecznie. Kilka dni temu Małgorzata Trzaskowska zapowiedziała pomoc dla matek na emeryturze, a teraz Agata Duda apeluje do Polek w bardzo ważnej sprawie. Pierwsza dama przypomina im o konieczności regularnych badań.

Agata Duda już od kilku lat jest zaangażowana w walkę z rakiem piersi w naszym kraju. Jako ambasadorka finansowanych przez NFZ badań, postanowiła zachęcić do nich mieszkanki Polski. Za pośrednictwem promocyjnego nagrania wido, które można zobaczyć na oficjalnych kanałach pary prezydenckiej w mediach społecznościowych, Duda przekonywała, że odpowiednia profilaktyka może uratować wiele kobiecych żyć.

Odpowiednio wczesna diagnoza zmian nowotworowych to nie wyrok. Przeciwnie, to pierwszy i najważniejszy krok do pełnego wyleczenia

– mówiła Agata Duda