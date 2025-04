Przemoc domowa i seksualna wobec kobiet to bardzo istotny problem społeczny o globalnym zasięgu. W 90–95% przypadków sprawcami przemocy w rodzinie są mężczyźni, a ofiarami kobiety.

Reklama

Centrum Praw Kobiet po raz kolejny zaapeluje do polskich władz o zwiększenia nakładów na przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy wobec kobiet oraz wprowadzenie rozwiązań, które skuteczniej chroniłyby kobiety. 8 marca, pracownice i wolontariuszki fundacji wręczą 460 posłom oraz przedstawicielom wybranych resortów bukiety ze znamiennym dla sytuacji wielu pokrzywdzonych kobiet napisem "Przepraszam, że żyję". Do bukietów dołączony będzie apel o wprowadzenie zmian legislacyjnych mających na celu zapewnienie pokrzywdzonym kobietom stabilnego dostępu do specjalistycznej pomocy i przywrócenie finansowania dla Centrum Praw Kobiet.

Czy politycy PiS nienawidzą kobiet?

Kampania jest odpowiedzią na kolejną odmowę Ministerstwa Sprawiedliwości finansowania Centrum Praw Kobiet z funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. W 2016 roku w uzasadnieniu resort argumentował, że Centrum zawęża pomoc jedynie do kobiet, a im zależy na kompleksowej pomocy wszystkim pokrzywdzonym.

Organizując tę kampanię, chcemy pokazać, że samo przepraszanie i deklaratywne wsparcie to o wiele za mało. Musimy przejść od słów do czynów. Tylko realne działania i finansowe wsparcie dadzą kobietom doświadczającym przemocy dostęp do specjalistycznej pomocy prawnej, psychologicznej oraz w razie potrzeby bezpieczny nocleg w prowadzonym przez Centrum Praw Kobiet schronisku. Dlatego prosimy o solidarność z kobietami doświadczającymi przemocy. Nie otrzymałyśmy dotacji, ale wierzymy, że z Twoją pomocą każda kobieta zgłaszająca się do Centrum Praw Kobiet będzie mogła otrzymać u nas realną pomoc i szansę na zmianę swojego życia i uwolnienie się od oprawcy - powiedziała Urszula Nowakowska, szefowa Centrum Praw Kobiet.

Przemoc domowa w Polsce - jakie są statystyki?

Przemoc w rodzinie jest najczęściej popełnianym przestępstwem po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu. Szacuje się, że do około 1/3 zabójstw w Polsce dochodzi w związku z przemocą w rodzinie. W raporcie "Stereotyp ponad Prawem" opracowanym przez CPK dotyczącym zabójstw na tle przemocy w rodzinie szacuje, że w związku z przemocą w rodzinie życie może w Polsce traci nawet 400- 500 kobiet rocznie (zabójstwa, samobójstwa, samobójstwa rozszerzone, pobicia ze skutkiem śmiertelnym). Ponadto, według badań przeprowadzonych w 2010 roku przez TNS OBOP na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 60% respondentów przyznało, że wiedzą o przynajmniej jednej rodzinie w swoim najbliższym otoczeniu, w której dochodzi do przemocy wobec kobiet. Ponadto, 45% ogółu badanej populacji to osoby, które mieszkają lub w przeszłości mieszkały w gospodarstwie domowym, w którym dochodzi lub dochodziło do przemocy w rodzinie; ponad jedna piąta (22%) osobiście doświadczyła przemocy z rąk innego członka rodziny.

fot. materiały prasowe

W Polsce brakuje specjalistycznych placówek świadczących pomoc kobietom doświadczającym przemocy, a te które mają wieloletnie doświadczenie muszą walczyć o przetrwanie. Tworzenie specjalistycznych placówek skierowanych tylko do kobiet indywidualizuje pomoc i dostosowuje do potrzeb określonej kategorii pokrzywdzonych, przez co staje się bardziej skuteczna.

Pomoc skierowana wyłącznie do kobiet zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa i zmniejsza ryzyko ich wtórnej wiktymizacji w kontaktach z nieprzeszkolonymi pracownikami oraz prawdopodobieństwo napotkania sprawcy. Strategią wielu sprawców jest oskarżanie kobiet o przemoc wzajemną i tym samym neutralizowanie swojej odpowiedzialności. Placówka, w której kobiety mogą czuć się bezpiecznie, a ich potrzeby są zaspokajane zmniejsza ryzyko, że będą się one wycofywały np. z zeznań i wracały do sprawcy, co często im się zarzuca. Kobiety pokrzywdzone powinny mieć prawo wyboru, czy chcą skorzystać z pomocy specjalistycznej skierowanej tylko do kobiet, czy też ogólnej, a ich głos i preferencje powinny być uwzględniane przez organy władzy publicznej przy finansowaniu tego typu placówek.

Janusz Korwin-Mikke: Kobiety są słabsze więc powinny zarabiać mniej

Reklama

Jak wesprzeć kampanię "I am sorry"?

Poza odwiedzeniem strony www.sorry.cpk.org.pl i profilu akcji na Facebooku możesz kupić bukiet w kwiaciarni internetowej "Kwiatowa Przesyłka". 10% zysków uzyskanych ze sprzedaży kwiatów zostanie przekazane na rzecz Fundacji. To będzie pierwszy krok, aby chronić kobiety doświadczające przemocy i zapewniając im pomoc Centrum Praw Kobiet. Wesprzyj walkę z przemocą wobec kobiet – każda kwota może zmienić lub uratować ludzkie życie!