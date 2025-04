1. Właściwa poza

Wypracowanie najbardziej korzystnej pozy, poznanie wszystkich plusów i minusów wymaga kilku prób i wyzbycia się nieśmiałości. Możesz je przeprowadzić przed lustrem, ale najlepiej pozować przed obiektywem, a następnie przeanalizować fotki i wyciągnąć wnioski.

2. Piękny uśmiech

Bądź naturalna i dynamiczna. Zmieniaj pozycje – uśmiechaj się, wykonaj parę różnych gestów. Najważniejsze, abyś nie zamarła przed obiektywem jak kamienna rzeźba. Jeśli obiektyw cię peszy, przed tą próbą weź kilka głębokich oddechów, postaraj się rozluźnić.

3. Doskonały profil

Jeśli twoja twarz nie jest idealnie symetryczna (nie martw się, dotyczy to większości ludzi!) wypracuj najlepsze ujęcie z półprofilu. Zwykle któraś połowa twarzy jest bardziej fotogeniczna niż ta druga. Trzymaj się prosto, lekko unieś głowę, aby spoglądać nieco z góry – wtedy zmarszczki (jeśli je już masz) będą nieco mniej widoczne, a twarz wyda się radośniejsza i młodsza.

4. Głębia spojrzenia

Patrz w dal, powyżej obiektywu – wtedy twarz "złapie" więcej naturalnego światła, skóra nie będzie opadać (np. na policzkach) i unikniesz niebezpieczeństwa pojawienia się "drugiego podbródka".

5. Talia osy

Podkreśl wcięcie w talii lekko skręcając dolną część ciała biodrem w kierunku obiektywu. Skręć też głowę (cały czas patrząc prosto w obiektyw), aby na zdjęciu wyszedł półprofil (3/4) twarzy.

6. Smukła sylwetka

Ciężką sylwetkę wysmuklisz wysokimi obcasami – na szpilkach zawsze będziesz wyglądać szczuplej! Pamiętaj przy tym, by stopy były ułożone równolegle do siebie, noski butów były lekko rozchylone na zewnątrz albo przednia stopa była ustawiona do tej w drugim planie pod kątem 45 stopni (przyjrzyj się jak to robią gwiazdy na ściankach).

7. Odpowiedni makijaż

Jeśli planujesz pozowanie do fotek nie zapomnij o makijażu – dzięki niemu twoja cera będzie wyglądać idealnie, spojrzenie będzie bardziej wyraziste, a usta wydatniejsze.

