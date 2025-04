Promienie ultrafioletowe poprawiają nam humor i pozytywnie wpływają na produkcję wit. D niezbędnej dla naszego zdrowia. Słońce ma jednak nie tylko zalety, ale i złe strony – przyspiesza starzenie skóry, a w nadmiarze może dotkliwie poparzyć.

Nie musisz się spiekać "na raka", żeby mieć smagłą skórę. Używając filtrów przeciwsłonecznych (w miarę opalania możesz zmniejszać wysokość filtra) też się opalisz.

1. Sięgnij po beta-karoten

Już na kilka tygodni przed urlopem włącz do diety produkty zawierające dużo beta-karotenu (prowit. A): świeży sok z marchewki oraz zielone, pomarańczowe i czerwone warzywa. Możesz ją przyjmować w postaci suplementu diety (np. z dodatkiem regenerującej wit. E, Naturell, ok. 17 zł/60 tabletek). Po co? Ponieważ skóra magazynuje beta-karoten (roślinny pomarańczowy barwnik), a ten zmniejsza jej wrażliwość na promienie UV, chroni przed poparzeniem i przebarwieniami.

2. Starannie dobierz filtr UV

Podstawą wyboru kosmetyku ochronnego jest, dopasowana do typu skóry, wartość filtra oznaczana na opakowaniu preparatu skrótem SPF i cyframi. Im jaśniejsza, tym bardziej wrażliwa na słońce i tym wyższego filtra wymaga, żeby nie ulec poparzeniu. Pamiętaj, że nawet najwyższej wartości filtr (wg obecnie przyjętych oficjalnych oznaczeń to SPF 50+) nie zablokuje promieni UV, ale znacznie ograniczy ich działanie (do ok. 98 proc.). Dla skóry wrażliwej poleca się filtry fizyczne (np. tlenek cynku) odbijające i rozpraszające promienie (głównie UVB) , ponieważ nie powodują podrażnień. Za to filtry chemiczne wnikają głębiej w skórę i są skuteczniejsze – mają większy zakres działania (zarówno promienie UVB, jak i UVA), ale mogą podrażniać. Najlepiej stosować kosmetyk z mieszanką obu typów filtrów, wzbogacone substancjami przeciwutleniającymi (jak wit. C i E) zwalczającymi wolne rodniki powstające podczas opalania w skórze i składnikami kojącymi podrażnienia.

3. Zrób peeling i depilację

Na 2-3 dni przed plażowaniem złuszcz martwy naskórek. Dzięki temu opalenizna będzie gładsza i trwalsza. Depilację przeprowadź najpóźniej na 2 dni przed opalaniem – po takim zabiegu skóra zawsze jest trochę podrażniona i może alergicznie zareagować na słońce.

4. Prawidłowo nakładaj krem

Nie wystarczy jednorazowe nałożenie kosmetyku. Pierwszą aplikację trzeba rozpocząć na ok. 20 min przed wyjściem na słońce (tyle wymagają te preparaty, by uaktywnić się na skórze) i ponawiać co ok. 2 godziny. Czasem nawet częściej – np. gdy się kąpiesz w morzu czy basenie (nawet te wodoodporne kosmetyku zmywają się) lub wycierasz się ręcznikiem.

Zwróć większą uwagę na ochronę stref szczególnie narażonych na poparzenia – nos, usta, uszy, dekolt, które są z natury bardziej eksponowanych na słońce. Dlatego filtry nakładaj na nie częściej.

5. Uważaj na substancje fotouczulające

Niektóre substancje mogą powodować powstawanie przebarwień pod wpływem słońca. Są to np. alkohol (w perfumach czy innych kosmetykach) i olejki eteryczne, szczególnie cytrusowe (np. w wodach toaletowych i dezodorantach) – nie stosuj ich bezpośrednio na skórę wychodząc na słońce. Ciemne plamki mogą pojawić się po kąpielach słonecznych, gdy stosujesz le niektórych leków (np. antykoncepcyjnych, antybiotyków).

6. Dowiedz się więcej o promieniowaniu UV

Przed wyjazdem na wakacje warto sprawdzić (na stronie www.imgw.pl) indeks UV, czyli ilość promieniowania ultrafioletowego dla miejsca, w którym zamierzasz wypoczywać. Nasłonecznienie jest inne nad Bałtykiem, a inne w górach. I na pewno na południu Europy czy w Afryce dużo większe niż w Polsce. Im wyższy wskaźnik, tym większego filtra ochronnego wymaga skóra.

7. Zachowaj opaleniznę na dłużej

Staraj się utrwalić urlopowy kolor skóry stosując po plażowaniu kosmetyk z olejkiem marchewkowym i preparat głęboko nawilżający (np. z pantenolem). W ten sposób unikniesz przesuszenia i łuszczenia się naskórka. Skóra będzie dobrze nawilżona i gładka, a równomierna opalenizna dłużej się utrzyma.

Ewa Adamiak

