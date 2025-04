Aloha

Dorasta do 2,5 m. Odporna na choroby, lubi słońce. Kwiaty mają średnicę 10 cm, intensywnie pachną. W okresie VI–IX róża odmiany Aloha wielokrotnie powtarza kwitnienie. Mrozoodporność: - 29 st. C.

American Pillar

Dorasta do 4.5 m. To róża odporna na choroby, dobrze toleruje słabe gleby. Kwiaty pojedyncze, o średnicy ok. 4 cm. Kwitnienie: raz w sezonie, w czerwcu. Mrozoodporność: - 29 st. C.

Bajazzo

Dorasta do 2,5 m. Bardzo zdrowa, może rosnąć bez podpory. Kwiaty półpełne, do 10 cm. Od czerwca wielokrotnie powtarza kwitnienie. Zapach umiarkowany. Mrozoodporność: - 29 st. C.

Barock

Dorasta do 3 m. Przypomina stare odmiany róż. Kwiaty pełne o średnicy do 11 cm. Zapach silny. Zakwita w czerwcu, powtarza kwitnienie do października. Mrozoodporność: - 26 st. C.

Golden gate

Dorasta do 3 m. Może rosnąć w półcieniu, jest odporna na choroby.Kwiaty półpełne, do 9 cm, mocno pachnące. Zakwita w czerwcu, powtarza kwitnienie. Mrozoodporność: - 26 st. C.

Paul’s Himalayan Musk

Dorasta do 9 m. Znosi słabe gleby i brak słońca. Kwiaty pełne, do 7 cm, rozwijają się w czerwcu,są pachnące. Nie powtarza kwitnienia. Mrozoodporność: - 30 st. C.

Red Cascade

Dorasta do 2,5 m. Odporna na choroby, znosi słabe gleby. Kwiaty pełne, drobne, do 3 cm. Pojawiają się w czerwcu, powtarza kwitnienie do października. Mrozoodporność: - 29 st. C.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"