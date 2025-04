Z internetowymi poradami w stylu „napisz do Anety” jest taki problem, że często są to powielane od lat te same pomysły. Albo są to idee oderwane od rzeczywistości. Mimo to większość z nas je zna i próbuje stosować. Wybraliśmy te, naszym zdaniem, najbardziej bezsensowne.

Tych pięciu rzeczy po prostu nie mów facetowi!

Jak ty mu nie dasz, to da mu inna

Ręka do góry, która z nas przynajmniej raz w życiu nie słyszała od koleżanek, że jak facet nie dostanie w domu, to pójdzie szukać chętnej na mieście. Za tą poradą stoi kilka błędnych i niesprawiedliwych założeń. Przecież to nieprawda, że to facet tak bardzo potrzebuje seksu, że wszystko mu jedno gdzie i od kogo go dostanie. A umówmy się, sugestia, że twój mężczyzna jest z tobą wyłącznie z tego powodu, że chodzisz z nim do łóżka jest ciut obraźliwa. W każdym związku są etapy, kiedy seksu jest więcej i takie, gdy jest go jak na lekarstwo. Jeśli partner sypia z kim innym to nie dlatego, że jego kobietę „bolała głowa”, ale dlatego, że związek ma poważne problemy. Poza tym, sama koncepcja „dawania” jest trochę przedpotopowa, nie sądzicie?

Bądź wyzwolona

Często zachęca się nas do tego, żebyśmy były otwarte na nowe doświadczenia seksualne. Co chwila wyskakują nam w wyszukiwarkach teksty typu: „20 analnych gadżetów pod choinkę”. Sęk w tym, że dla większości z nas najbardziej rajcujący jest misjonarz po ciemku. Nie dlatego, że jesteśmy zacofane, ale dlatego, że właśnie tak lubimy i nic na to nie poradzimy. Większości osób po prostu wizja smagania pejczem nie pociąga i nawet jeżeli tego próbują to nie będzie dobre przeżycie. Zapominamy, że nie ma lepszych i gorszych sposobów realizacji w łóżku. Zmuszanie się do „poszerzania horyzontów” może być bardzo nieprzyjemne.

PS: jeżeli jednak kogoś w stronę eksperymentów ciągnie, to wtedy jest znak, że warto spróbować, nawet jeśli równocześnie jest to trochę przerażające.

Szczerość przede wszystkim

Ileż to razy słyszałyście, że o seksie trzeba rozmawiać. Koniecznie. Mówić sobie o potrzebach, wyjaśniać, o czym się marzy, pytać i nie owijać w bawełnę. Szczerość jest ważna, ale nie zawsze. Nie chodzi o to, żeby się okłamywać. Ale czy facet koniecznie musi wiedzieć, że podniecasz się tylko na widok Ryana Goslinga? Mało kto jest w stanie wziąć na klatę samą prawdę i tylko prawdę. Nie każdy też jest w stanie rozmawiać na temat seksu, bez wielu negatywnych i destrukcyjnych przeżyć. Poza tym zbyt dużo mówiąc, można odrzeć seks z jakiejkolwiek tajemniczości.

Oczywiście, czasem trzeba pogadać. Jeżeli jest coś ważnego do przekazania wtedy lepiej nie milczeć. Ale niekoniecznie trzeba od razu mówić wprost. Są osoby, które lepiej czują się przekazując ważne informacje mniej wprost: gestami, aluzjami, spojrzeniem itd. I często efekt jest taki sam, jak w czasie rozmowy.

Zrealizuj swoje fantazje

Oto kolejna myląca rada. Bo bywa, że nasze fantazje seksualne nie są wcale gotowymi do realizacji scenariuszami. To może być wariacja na temat twoich potrzeb i niekoniecznie musi mieć dużo wspólnego z dosłownym tematem fantazji. Np. powtarzalne sny o seksie z kobietą mogą oznaczać, tęsknotę za delikatnością, czy kobiecością, a nie to, że marzysz o tym aby przespać się z koleżanką z pracy. Dlatego zanim weźmiemy się za realizację fantazji najpierw warto zastanowić się, co dokładnie mówią. Czasem to faktyczne potrzeby, a czasem sygnały z podświadomości.

Kup gorset i uwiedź go po latach

Ileż to kobiet narzekając na zamierające życie seksualne w stałym związku, słyszało porady w stylu: zaproś go na randkę, zrób striptease, kup gorset i uwiedź go, jak za dawnych lat. Niestety często efekty wcale nie są dobre. Dlaczego? Bo jeśli przez ostatni rok nie zwracaliście na siebie uwagi, a ty nagle wparujesz do sypialni ubrana jak dziewczyna do towarzystwa możesz faceta zaskoczyć, ale niekoniecznie w takim sensie, w jakim byś chciała. Nie twierdzimy, że nie dla się pobudzić życia seksualnego, ale niekoniecznie stosując chwyty, które działy na początku znajomości. Bo to właśnie był początek znajomości i nie wiedzieliście o sobie tyle, co teraz, nie macie tych wszystkich doświadczeń. Jeśli od miesięcy nie możecie się dogadać, może być wam trudno spędzić romantyczny weekend.

