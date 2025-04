1. Zioła – nawilżą szyję

Wrażliwa i cienka skóra szyi wcześnie wiotczeje. Opóźnisz jej proces starzenia regularnie stosując okłady ziołowe – kwiatu rumianku, lipy, róży lub lawendy. Przygotuj napar (najlepiej z ekspresowych herbatek). Gdy będzie letni zanurz w nim mały ręczniczek lub poskładaną gazę, odciśnij nadmiar płynu i przyłóż kompres do szyi na ok. 5 minut.

2. Sok z cytryny wygładzi łokcie

Skóra łokci jest zupełnie pozbawiona gruczołów łojowych i z natury lubi się przesuszać. Nieustannie pocierana ubraniem rogowacieje, ciemnieje, a często nawet łuszczy się. Zmiękczysz ją i rozjaśnisz zanurzając łokieć na 2-3 minuty w miąższu połówki cytryny.

3. Ser i śmietana zregenerują naskórek

Zawierają kwas mlekowy i wapń, który przyspiesza regenerację skóry. Dokładnie rozetrzyj 2 łyżki stołowe naturalnego twarożku z łyżką gęstej śmietany. Dodaj żółtko kurzego jajka. Nałóż mieszankę na twarz omijając okolice oczu. Po 10 min zmyj maseczkę letnią wodą.

4. Miód przywróci gładkość ustom

Zadzierające się łuski przesuszonego naskórka wyglądają nieestetycznie. Na takich ustach trudno zrobić perfekcyjny makijaż. Pozbędziesz się problemu, jeśli wieczorem pociągniesz wargi cienką warstwą płynnego, naturalnego miodu (sprawdź wcześniej czy nie jesteś na niego uczulona - miód może uczulać!). Ten naturalny kosmetyk odżywi skórę, wygładzi ją i podziała bakteriobójczo.

5. Kurze białko zmatuje świecącą cerę

Białko to najlepsze lekarstwo na rozszerzone pory (czyli ujścia gruczołów łojowych) i wiecznie błyszczącą skórę. Zmieszaj je z kilkoma kroplami soku z cytryny i ubij na gęstą pianę. Nałóż ją na twarz na ok. 15 min omijając okolice oczu i ust. Spłucz letnią, przegotowaną wodą lub tonikiem.

6. Oliwa wygładzi dłonie

Masz spierzchnięte ręce? Zafunduj im kąpiel wygładzającą szorstką skórę. Wyciśnij sok z połówki cytryny do miseczki z lekko podgrzaną (nad parą wodną) oliwą. Mocz w niej dłonie ok. 10-15 min. Osusz delikatnie papierowym ręcznikiem. Przez ten czas oliwa "odda" skórze odżywcze składniki. Skóra rąk będzie gładka i miękka.

7. Otręby zbożowe oczyszczą skórę ciała

Kąpiel w ciepłej wodzie z dodatkiem otrębów oczyści i wygładzi twoją skórę. Zagotuj szklankę otrębów pszennych w 3 litrach mleka. Przelej do wanny przez muślinową chustkę w wskocz do wanny na ok. 20 minut.

