Los 60 jeleni żyjących na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego został przesądzony. Minister Środowiska Jan Szyszko zgodził się na odstrzał zwierząt. Polowanie się rozpocznie, gdy przyrodnicy dograją szczegóły z kołami łowieckimi, które działają w Zawoi. Dyrektor parku dr Tomasz Pasierbek tłumaczył nam, że taki zapis znalazł się w projekcie Planu Ochrony Parku.

Jan Szyszko tak tłumaczy swoją decyzję: