Farba, którą odnowisz ściany w sypialni i salonie nie zawsze sprawdzi się w przedpokoju. Może się okazać, że jest za mało odporna na szorowanie. To samo dotyczy pokoi dzieci. Z kolei kuchnie i łazienki bywają pomieszczeniami, gdzie gromadzi się sporo pary. One potrzebują farb odpornych na wilgoć. także po zalaniu mieszkania, gdy na ścianie są żółte zacieki nie przykryje ich zwykła farba. Nawet 2-3 warstwy.

Reklama

6 sprawdzonych farb do wnętrz

Stiuk wenecki firmy Magnat. Jest farbą strukturalną, tworzy efekt szlifowanego marmuru. Nadaje się do pokoju i przedpokoju. Wydajność 3 m kw/kg. Jako podkład stosujemy grunt akrylowy. Farbę właściwą nanosimy stalową pacą. Cena ok. 110 zł/5 kg

Farba "Łazienka i kuchnia" firmy Dekoral. To farba lateksowa, przeznaczona do pomieszczeń narażonych na wilgoć. Można pomalowaną ścianę szorować. Wydajność 12 m kw./l. Jeśli na ścianie są za-cieki, najpierw zastosuj farbę izolującą, np. Renostyl, a dopiero potem pomaluj farbą \"Łazienka i kuchnia\". Cena ok. 54 zł/2,5 l.

Magnetic Paint firmy Unicell. Wodna farba magnetyczna. Ściana uzyskuje dzięki niej właściwości takie jak powierzchnia lodówki - przyciąga magnesy. Pomaluj nią ścianę, na której chcesz wyeksponować np. rysunki dzieci lub zdjęcia. Nie zawiera ołowiu, rozpuszczalników ani innych szkodliwych substancji lotnych. Wydajność 5 m kw./l. Cena ok. 64 zł/0,75 l

Renostyl firmy Dekoral. Jest farbą podkładową. Pomoże pozbyć się zacieków, sadzy i tłustych plam. Na mocno zaplamioną ścianę najlepiej nanieść dwie warstwy tego podkładu. Gdy już zamalujesz nią plamy, możesz zastosować dowolną farbę. Wydajność 12 m kw/l. Cena ok. 19 zł/l

Easycare firmy Dulux. Tworzy powłokę, w którą nie wnikają żadne plamy. Idealnie kryje. Wydajność 16 m kw/l. Powierzchnia powinna być zwarta, bez uszkodzeń, równa, czysta i sucha. Cena ok. 59 zł/2,5 l

Max Latex firmy Śnieżka. Farba lateksowa. Pomalowane nią ściany można wielokrotnie myć i czasem szorować. Wydajność 16 m kw/l. Ścianę o intensywnym kolorze najpierw zagruntuj, a dopiero potem maluj farbą Max Latex. Cena ok. 110 zł/10 l

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"