Czarne kropeczki to grudki utlenionego sebum wymieszanego z martwymi komórkami naskórka blokujące ujścia gruczołów łojowych. Trudno się ich pozbyć na zawsze, ale warto powalczyć, by pojawiały się jak najrzadziej.

1. Staranne oczyszczanie cery

Jest konieczne nie tylko, by się pozbyć zaskórników, ale także zapobiec ich powstawaniu w przyszłości. Dlatego dwa razy dziennie, rano i wieczorem (szczególnie starannie!) oczyść skórę z zabrudzeń całego dnia, makijażu i sebum. Jeśli masz tłustą cerę zmyj ją wodą z odpowiednim żelem myjącym, dodatkowo możesz doczyścić strefy najbardziej tłuste (czoło, nos, broda) miękką szczoteczką. Skórę mieszaną zmyj delikatnym środkiem, a na koniec przemyj wodą termalną.

2. Sauna dla twarzy

Wlej wrzątek do miseczki i pochyl się nad nią przykrywając głowę ręcznikiem. Postaraj się wytrzymać ok. 10 minut. Parująca woda rozszerzy ujścia gruczołów łojowych (popularnie nazywane porami skóry) i uwolni blokujące je zaskórniki.

3. Złuszczanie raz na 7 dni

Raz w tygodniu rób delikatny peeling. W ten sposób na bieżąco będziesz usuwać martwe komórki naskórka i łój unikając powstawania niedoskonałości. Jeśli masz skórę wrażliwą (taka bywa też cera skłonna do przetłuszczania się) wybieraj kosmetyk enzymatyczny, który nie wymaga pocierania.

4. Maska z glinki

Ten prosty, naturalny środek działa jak magiczna różdżka. Glinka kosmetyczna ma właściwości głęboko oczyszczające, detoksykujące. Nawilża i regeneruje skórę. Możesz kupić gotową w postaci pasty lub przygotować ją samodzielnie z proszku (zmieszaj go z taką ilością przegotowanej wody lub naparu ziołowego, aby powstała pasta). Nałóż na całą twarz albo tylko na strefy problematyczne, zostaw na ok. 10 min. Nie dopuść tylko do wyschnięcia glinki, zmyj ją letnią wodą, gdy jeszcze będzie wilgotna.

5. Plasterki

Jeśli chcesz się pozbyć pojedynczych czarnych punkcików od razu użyj plasterków (np. Beauty Formulas, ok. 15 zł). Wystarczy zwilżyć i przykleić na wybrane miejsce. Po czasie określonym w opisie kosmetyku (ok. 15 min) zdejmujemy plasterek, a wraz z nim grudkę łoju zaczopowaną w ujściu gruczołu łojowego. Ale uwaga: odklejaj go delikatnie, żeby nie podrażnić skóry – jeśli nie chce się oderwać od skóry, zwilż go wodą i dopiero wtedy zdejmij.

6. Idź do kosmetyczki

Raz na miesiąc idź do salonu, aby skorzystać z profesjonalnej pomocy w walce z zaskórnikami. Kosmetyczka może głębiej oczyścić twoją skórę, niż ty w warunkach domowych, bez ryzyka podrażnień.

