Oto, co powinnaś robić, by twoje dłonie zawsze pięknie wyglądały:

Nieustannie nawilżaj

Wcieraj w ręce krem nie tylko po ich umyciu, ale także wtedy, gdy czujesz, że skóra jest sucha. Szukaj w drogeriach kremów, które wzmocnią naturalną warstwę ochronną (lipidową). Przyjazne składniki to: masło shea, kakaowe, kokosowe lub inne oleje roślinne oraz substancje mocno nawilżające, jak mocznik, wyciąg z aloesu, alg morskich i lekko natłuszczające – woski roślinne, lanolina.

Masuj ręce

Wykonuj masaż np. podczas nakładania kremu. W ten sposób poprawisz krążenie krwi w skórze, wzmocnisz odporność naskórka i elastyczność mięśni dłoni.

Złuszczaj suchy naskórek

Regularnie, najlepiej raz w tygodniu, usuwaj go z powierzchni skóry. Wykorzystaj do tego peeling, którego używasz do oczyszczania ciała lub twarzy. Możesz też użyć mieszanki żelu do kąpieli i cukru (albo soli) przygotowując z tych składników gęstą emulsję. Wymasuj nią dłonie i spłucz.

Dbaj na bieżąco o paznokcie

Nie zapominaj o skórkach. Przerośnięte i postrzępione nie dodają dłoniom urody. Jeśli je zaniedbasz, mogą popękać. Takie uszkodzenia są trudne do wygojenia i mogą powodować zakażenia macierzy paznokcia.

Odżywiaj skórę maską

Przynajmniej raz w tygodniu (najlepiej zaraz po peelingu) nałóż na skórę serum albo maskę – przeznaczoną specjalnie do pielęgnacji rąk lub tę samą, której używasz do odżywiania cery. Jeżeli możesz, na posmarowane kosmetykiem ręce, załóż bawełniane rękawiczki na całą noc.

Chroń skórę

Staraj się chronić dłonie przed czynnikami, które je niszczą. Zdarza ci się rozmawiać przez komórkę trzymając gołą ręką na mrozie? Sprzątasz mieszkanie bez gumowych rękawiczek? To są właśnie te chwile, kiedy chłodne powietrze, detergenty i kurz (a właściwie roztocza i ich odchody, które się w nim znajdują) niszczą skórę twoich dłoni.

Ewa Adamiak

