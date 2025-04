1. Sprzątaj z głową.



Stosuj proste zasady, które oszczędzą ci pracy. Środki czyszczące zgromadź w jednym koszyku i przenoś je do kolejnych pomieszczeń zamiast biegać po każdą butelkę osobno. Zamiataj od czasu do czasu przedpokój, by nie przenosić z niego brudu do innych pomieszczeń. Zamknij drzwi do wysprzątanego pokoju bo kurz się rozprzestrzenia.



2. Samo się wyczyści.

Nie zawsze musisz używać siły, by osiągnąć zamierzony efekt. Czas jest twoim sprzymierzeńcem. Potrzebują go wszystkie detergenty, aby mogły odpowiednio zadziałać, zwłaszcza, gdy zabrudzenia są zastarzałe. I tak np. zamiast szorować ruszt piekarnika czy kratki z kuchenki gazowej włóż je do mocnego plastikowego worka lub do wanny. Wlej 4 litry wody wrzuć 1-2 tabletki do zmywarki (torbę mocno zwiąż). Pozostaw kratki w płynie na całą noc. Następnego dnia bez trudu je oczyścisz.



3. Sposób na naklejki.

Czasem mają bardzo mocny klej, który trudno usunąć. Posmaruj je grubą warstwą majonezu lub masła, odczekaj kilka minut, by tłuszcz wsiąkł w papier. Usuń szorstką myjką. Jeśli to nie wystarczy, użyj acetonu.



4. Segregowanie to jest to!

Brudnych ubrań nie wrzucaj luźno do kosza. Przygotuj sobie dwie torby: na kolory i białe. Od razu po zdjęciu odzieży segreguj ją i wkładaj do odpowiednich toreb. Gdy się wypełnią, zawartość wrzucisz do pralki bez potrzeby sortowania.



5. Skończył się preparat do czyszczenia okien?

Nie musisz rzucać wszystkiego i biec do sklepu. Połącz ze sobą 2 części wody, 1 część octu i kilka kropli do mycia naczyń. Miksturą doskonale wyczyścisz szyby. Szklane powierzchnie, np. lustra świetnie się też myje zimną esencją herbacianą. Najskuteczniej wypolerujesz je starymi nylonowymi rajstopami.



6. Sprytne sposoby

Pomogą ci oszczędzić czas. Po zdjęciu zasłon do prania zaznacz delikatnie lakierem do paznokci miejsca, w których były przypięte żabki. Po wypraniu łatwiej je równomiernie upniesz i zyskasz więcej czasu. Rozwieś je, gdy są jeszcze lekko wilgotne. Nie będziesz musiała ich prasować.



Czyść bezpiecznie

• Nigdy nie mieszaj ze sobą środków czyszczących, a zwłaszcza wybielaczy z octem lub sokiem z cytryny, ze środkami do czyszczenia szkła i metalu, a także z acetonem. Mogą bowiem powstać szkodliwe dla zdrowia opary.

• Jeśli chcesz zastosować różne preparaty, stosuj je osobno i każdy spłukuj dobrze wodą, zanim zastosujesz następny.

• Gdy czyścisz toaletę wyjmij z miski klozetowej wszelkie dezodoranty i spłucz ją kilkakrotnie zanim zastosujesz inny, nowy środek.

Małgorzata Świgoń