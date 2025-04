1. Najlepiej mieć dwa kosze, by łatwiej segregować śmieci. Do jednego wrzucamy plastikowe i papierowe opakowania, (warto w nim też znaleźć miejsce na szkło, bo należy je oddzielać), do drugiego pozostałe odpady. Jeśli w małej kuchni nie zmieszczą się dwa pojemniki, można wybrać kosz z przegrodą. Tego rodzaju modele są jednak dość drogie, ale jest na to sposób. Wystarczy przedzielić kosz tekturową ścianką (lub ze sklejki) i do każdej przegródki włożyć osobny worek– to znacznie ułatwi segregowanie.

Reklama

2. Przy wyborze kosza warto sprawdzić, czy dobrze trzyma worek i jak się otwiera. Ważna jest też pojemność. Dla trzyosobowej rodziny wystarczy 50 litrów.

3. Oprócz tradycyjnych koszy kuchennych warto mieć też inne – specjalnego przeznaczenia, np. mini kosz na biurku, specjalny pojemnik na odpadki organiczne, który stawiamy na blacie w kuchni. Jeśli w domu jest niemowlę – przyda się kosz na pieluchy.

4. Zanim włożysz do kosza plastikowy worek wyściel spód pojemnika kawałkiem gazety lub grubszą warstwą ręcznika papierowego. Jeśli wycieknie z worka jakiś płyn, dno się nie pobrudzi.

5. Aby z kosza nie wydobywał się brzydki zapach wsyp na dno garść intensywnie pachnącego proszku do prania, albo włóż waciki nasączone olejkiem aromatycznym (miętowym lub cytrynowym).

6. Od czasu do czasu dobrze jest zdezynfekować kosz środkiem czyszczącym, najlepiej takim, który zawiera chlor.

Reklama

Małgorzata Świgoń