Cały ciężar ciała spoczywa na nich przez kilkanaście godzin dziennie. Jeśli mają ci dobrze służyć, a do tego ładnie wyglądać, dbaj o nie, jak należy.

1. Usuwaj zrogowacenia

Stopy mają z natury grubą skórę, która łatwo się przesusza i rogowacieje. Nic dziwnego, że częstą przypadłością, która im dokucza jest szorstki, łuszczący się, a nawet popękany naskórek. Ścieraj go na bieżąco, co dzień używając pumeksu lub delikatnego peelingującego kremu (np. odświeżający, z lawendą, Yves Rocher, ok. 20 zł).

2. Zmiękczaj naskórek

Stopy w ciągu dnia są pozbawione przewiewu, przez wiele godzin stykają się z wyściółką buta (dobrze, by wnętrze obuwia było z naturalnej skóry lub tkaniny pochłaniającej wilgoć). Broniąc się skóra spodów stóp rogowacieje, często piecze. Pielęgnuj ją, co dzień wieczorem wmasowując krem (np.z woskiem pszczelim, Nivelazione, ok. 9 zł).

3. Przygotuj kąpiel

Zadbaj o wierzchnią stronę stóp. Postaraj się pamiętać o niej nakładając po kąpieli balsam na ciało – po prostu rozsmaruj go po same palce stóp. Raz-dwa razy na tydzień możesz przygotować nawilżającą kąpiel stóp – skorzystają także ich spody i paznokcie. Zabieg jest prosty: ok. 10-15 min mocz nogi w ciepłej z dodatkiem garści soli morskiej i łyżki olejku roślinnego (np. migdałowego).

4. Dbaj o paznokcie

Raz na tydzień skracaj paznokcie przycinając je na prosto (np. obcinaczem Donegal, ok. 4 zł). Tylko brzegi lekko opiłuj. Nie wycinaj skórek. Odsuwaj je po kąpieli drewnianym patyczkiem kosmetycznym – są wtedy zmiękczone.

5. Popraw krążenie

Masz problem z obrzękami wokół kostek? Pomogą okłady z soku z natki pietruszki (wyciśnij tuż przed zabiegiem). Zwilż nim gazę i przyłóż na kostki na 10-15 min. Na co dzień stosuj żele kojące (np. kasztanowy, Ziaja, ok. 5 zł).

6. Utrzymuj świeżość

Dokucza ci nadmierna potliwość? Noś przewiewne obuwie, stosuj dezodoranty z talkiem i sprawdzone domowe 15-minutowe kąpiele, z dodatkiem olejku lawendowego, tymiankowego, rozmarynowego (8-10 kropli na miskę wody), octu owocowego (szklanka) lub świeżego soku z cytryny (z połowy owocu). Stosuj zabieg 2-3 razy na tydzień.

Ewa Adamiak