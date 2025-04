Składniki, które możesz wykorzystać dobrze smakują i mogą poprawiać urodę. Jednak zanim nałożysz samodzielnie przygotowany kosmetyk sprawdź, czy nie jesteś uczulona na któryś ze składników.

1. Czekolada

Zawiera antyoksydanty walczące z niszczącym działaniem wolnych rodników. Nawilża i ujędrnia cerę. Najlepsza jest ta z wysoką zawartością kakao – w dużym stopniu przypomina czekoladę kosmetyczną. Maseczkę przygotuj z drobno startej czekolady (czubata łyżka stołowa) i dwóch łyżek gęstej śmietany lub jogurtu. Rozsmaruj na twarzy na około kwadrans omijając oczy i usta. Spłucz letnią wodą.

2. Cynamon

Ma właściwości odkażające i antybakteryjne. Poprawia krążenie krążenie krwi w drobnych naczynkach, a więc rozgrzewa. Wykorzystaj to w chłodny wieczór zanurzając stopy na 10–15 minut w ciepłej (ok. 38 st. C) wodzie z dodatkiem garści kuchennej soli (działa zmiękczająco) i łyżeczki sproszkowanego cynamonu.

3. Cytrusy

Kwasy owocowe AHA i wit. C rozjaśniają skórę, lekko ją złuszczają. Użyj cytrusów do kąpieli: 2-3 mandarynki i 1 cytrynę pokrojone w plasterki wrzuć do wanny tuż przed zanurzeniem się w wodzie. Dodatkowa zaleta dodatku – orzeźwiający zapach.

4. Imbir

Zawiera wit. C, z grupy B, wapń, fosfor i potas dzięki czemu wygładza i nawilża naskórek. Doskonale sprawdzi się w okładach na spierzchnięte dłonie: zetrzyj 2-3 centymetrowy kawałek imbiru na tarce, połącz z 1/2 łyżeczkami miodu i rozgniecionym bananem. Nałóż okład na dłonie, spłucz po ok. 10-15 minutach.

5. Orzechy

Bogate w wit. z grupy B i tłuszcze nadają się na bazę odmładzającego peelingu. Przygotuj go ze zmielonych orzechów laskowych lub włoskich – wystarczy 1/4 szklanki drobinek i 3 łyżki oliwy. Mieszanką wymasuj twarz i dekolt. Zetrzyj delikatnie kosmetyk papierowym ręcznikiem.

6. Wanilia

Jej olejek eteryczny działa przeciwgrzybicznie i pobudza cebulki włosowe. Przyda się do pielęgnacji włosów: na godzinę przed myciem głowy wetrzyj w jej skórę łyżkę masła kokosowego zmieszanego z zawartością jednego strąka wanilii. Następnie umyj głowę jak zwykle.

Ewa Adamiak

