Oto kilka prostych rad:

1) Nigdy nie czyść soczewek bluzką lub swetrem. Do ich wycierania używaj zawsze specjalnej ściereczki z microfibry, która nie zarysuje delikatnej powłoki soczewki i nie zetrze z niej antyrefleksu

2) okulary odkładaj szkłami do góry, nigdy na odwrót

3) okulary wkładaj to torebki tylko w twardym etui, które odpowiednio zabezpieczy oprawkę przed uszkodzeniami

4) w metalowych oprawkach min raz na roku wymieniaj podnoski, które z upływem czasu mogą być pożółkłe

5) okulary do czytania noś na sznureczku, dzięki temu nie zawieruszysz ich w biurowym bałaganie.

