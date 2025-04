1. Białe tkaniny wełniane, których nie powinno się prać w wodzie wyczyść w mące ziemniaczanej. Nagrzej ok. 1 kg mąki w piekarniku lub kuchence mikrofalowej (powinna być dobrze ciepła, ale nie zmienić koloru), wsyp do miski, wygnieć w niej delikatnie wełnę, a potem dobrze wytrzep.

2. Jedwab naturalny pierz w soku z surowych ziemniaków. Zetrzyj kilkanaście obranych, umytych ziemniaków na drobnej tarce, wyciśnij sok. Wygniataj w nim delikatnie materiał. Nie straci barwy, nabierze ładnego połysku.

3. Jeśli wełniana ciemna odzież nie nadaje się do prania, odśwież ją w następujący sposób: garść suszonej mięty zalej zimną wodą, gotuj aż płyn stanie się esencjonalny. Ostudź, dodaj łyżkę amoniaku na 1,5 szkl. roztworu. Odkurz dobrze ubranie, zwilż płynem gąbkę, przecieraj nią tkaninę. Odwieś, by dobrze wyschła.

4. Pamiętaj, by temperatura wody użytej do płukania była taka sama, jak prania. Ma to zwłaszcza znaczenie przy praniu odzieży wełnianej. Ważne też, by ubrań nie wirować, a jedynie lekko wycisnąć.

5. Zawsze czytaj metki zamieszczone na odzieży i stosuj się do zamieszczonych tam wskazówek. Delikatne materiały często trzeba prać ręcznie lub w programie: pranie ręczne. Nie lekceważ tych zaleceń.

Małgorzata Świgoń