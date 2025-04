1. Dbaj o higienę

Myj nogi bardzo dokładnie używając delikatnego mydła lub żelu, najlepiej z wyciągami roślinnymi regulującymi pracę gruczołów potowych. Po myciu dokładnie osuszaj nie zapominając o przestrzeniach między palcami – to ulubione miejsce wilgoci oraz bakterii i chętnie atakowane przez grzybicę.

2. Wygładzaj zrogowacenia

Skóra stóp jest z natury sucha. Mechaniczne pocieranie powoduje, że staje się twarda z powodu nagromadzonego wysuszonego naskórka. Regularnie go usuwaj stosując na co dzień delikatny peeling do stóp (np. z drobinkami złuszczającymi) lub ścieraj go pumeksem.

3. Nawilżaj skórę

Najlepiej dwa razy dziennie, rano i wieczorem, użyj nawilżającego kremu – przy okazji pobudzisz krążenie i rozluźnisz mięśnie stóp. Jeśli chcesz zmiękczyć skórę sięgnij po kosmetyk z mocznikiem i olejkami roślinnymi.

4. Prawidłowo obcinaj paznokcie

Do skracania paznokci używaj obcinacza. Jest przystosowany do ścinania płytek tak, by ich brzeg przypominał bardzo delikatny łuk. Tylko ostre narożniki delikatnie podpiłuj. Taki sposób obcinania paznokci zapobiegnie ich wrastaniu w skórę. Skórki otaczające płytkę delikatnie odsuwaj patyczkiem kosmetycznym, najlepiej po myciu nóg, gdy są rozmiękczone.

5. Odżywiaj płytki

Jeśli nie chcesz malować ich na kolorowo, używaj bezbarwnej odżywki. Nada paznokciom połysk, a jednocześnie wzmocni je i w dużym stopniu ochroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Ewa Adamiak

