1. Myjemy okna.

Szyby niemyte przez miesiąc zatrzymują 10 proc. światła słonecznego! Do pracy wykorzystaj odkurzacz okienny na akumulator (Leifheit, WindoMatic, Karcher). Nie jest tani (od 120 zł) ale bardzo ułatwia to zdanie.

Nasza rada: Na mycie okien wybierz pochmurny dzień, słońce odbija się od szyb, nie widać czy są bez smug.

Reklama

2. Trzepiemy dywany.

Choć dywany odkurzamy dosyć często, to jednak nic nie zastąpi solidnego trzepania na świeżym powietrzu. Taki zabieg warto powtarzać co 2 -3 miesiące. Nie każdy wie, że materiał powinno się uderzać trzepaczką tylko po lewej stronie (by nie ugniatać runa), zaś po prawej jedynie omiatać kurz przy pomocy szczotki lub miotełki. Jeśli chcemy wywietrzyć dywan, w żadnym wypadku nie wieszajmy go na siatce drucianej czy ostro zakończonym płocie, bo możemy go poważnie uszkodzić.

Nasza rada: Cenny, wiekowy dywan trzep bardzo delikatnie. Trzepaczkę zastąp wierzbową witką.

3. Pierzemy firanki.

Są narażone na "zbieranie" kurzu, więc przed praniem solidnie je wytrzep. Jeśli zależy ci, by były nieskazitelnie białe namocz na noc w zimnej wodzie z solą (0,5 szkl. na 2 l wody). Użyj też detergentu, który ma właściwości wybielające. Po upraniu rozwieś wilgotną tkaninę. Nie będziesz musiała jej prasować.

Nasza rada: Firanki lepiej się upiorą, jeśli do bębna dorzucisz 1-2 białe ręczniki frotte, które będą je ugniatać.

4.Czyścimy podłogi.

W zależności od tego z jakiego materiału jest zrobiona podłoga trzeba użyć właściwego środka. Surowe deski umyj gorącą wodą z szarym mydłem i dwukrotnie wypłucz wodą z niewielkim dodatkiem środka wybielającego (np. bielinki). Powlekane lakierem wyczyść lekko wilgotną ścierką. Możesz też przetrzeć je zimną esencją herbacianą.

Nasza rada: Rysę lub zabrudzenia na drewnie spróbuj usunąć pastą do zębów.

5. Odkurzamy regały.

Zaopatrz się w miotełkę z antystatycznego mikrowłókna. (ok. 20 zł). Przyciąga kurz i utrzymuje go jak magnes, więc podczas odkurzania drobinki zanieczyszczeń nie fruwają po całym pokoju. Miotełka powinna mieć długi drążek, byś mogła sięgnąć także do trudno dostępnych miejsc. Po zakończeniu sprzątania wytrzep ją na powietrzu.

Nasza rada: Meble warto jest od czasu do czasu przetrzeć preparatami zabezpieczającymi przed osiadaniem kurzu.

Reklama

Małgorzata Świgoń