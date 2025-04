Wytłaczane na zimno, w stu procentach naturalne, zachowują wszystkie cenne substancje – witaminy, proteiny, sole mineralne, kwasy tłuszczowe. Olejki możesz znaleźć w gotowych kosmetykach jako jeden ze składników aktywnych albo użyć ich w recepturach domowych preparatów. Uzyskuje się je z kwiatów, liści, owoców i pestek.

Reklama

Róża uelastycznia

Głównymi źródłami olejku stosowanego do pielęgnacji jest róża japońska i damasceńska. W olejku są wit. A, E i C, karotenoidy poprawiające koloryt skóry, flawonoidy hamujące jej starzenie oraz wzmacniające naskórek witaminy z grupy B. Olej z róży zmiękcza i uelastycznia skórę. Znajdziesz go w kosmetykach do każdego rodzaju cery, również tej wrażliwej, naczynkowej, a także w preparatach do pielęgnacji paznokci.



Zabieg wzmacniający paznokcie:

łyżeczkę olejku z róży;dodaj 5 kroplel świeżego soku z cytryny;

mieszankę wmasuj w paznokcie i skórki;

zostaw na 15 min;

zetrzyj nadmiar chusteczką.

Stosuj, gdy czujesz potrzebę lub przed manikiurem – raz na 10-12 dni.

Granat wygładza

Olej z pestek owocu granatu zawiera unikalny kwas punikowy. W kosmetyce jest on cenionym składnikiem preparatów przeznaczonych do walki ze zmarszczkami. Ma właściwości regenerujące, uelastycznia skórę, jest silnym przeciwutleniaczem.

Okład na szyję i dekolt:

rozmącone żółtko kurzego jajka wymieszaj z łyżeczką oleju z pestek granatów;

dodaj 1/2 szklanki naparu ze skrzypu (zaparz ekspresową herbatkę);

mieszankę rozsmaruj na skórze, przykryj folią i ręcznikiem;

po kwadransie spłucz okład letnią wodą.

Stosuj 1-2 razy na miesiąc.

Argan odmładza

Olej, którego źródłem są orzechy, sprawdza się w pielęgnacji skóry dojrzałej i suchej, ponieważ są w nim duże ilości regenerującej wit. E i karotenoidów.



Maseczka odmładzajca:

namocz 2 łyżki siemienia lnianego, aby spęczniały i pokryły się śluzem;

do rozmoczonych nasion siemienia dodaj 1/2 łyżeczki oleju arganowego;

rozłóż papkę na twarzy;

spłucz letnią wodą po kwadransie.

Stosuj raz w tygodniu.

Maliny ujędrniają skórę

Pestki tych smacznych owoców są źródłem oleju cenionego z powodu silnego działania antyoksydacyjnego. Są w nim m.in. polifenole i karotenoidy oraz wit. E, która ma właściwości regeneracyjne. Skutecznie zwalcza wolne rodniki, ujędrnia, wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry i delikatnie rozjaśnia.

Peeling do ciała:

wymieszaj 2 łyżki oleju z pestek malin;

dolej kubek pełnego mleka;

dodaj 2/3 szklanki otrąb zbożowych;

jśli mieszanka jest zbyt gęsta dodaj jeszcze trochę letniej wody;

pastą wymasuj całe ciało przed kąpielą.

Stosuj raz w tygodniu.

Migdały odżywiają

Olejek migdałowy odżywia i natłuszcza skórę chroniąc ją przed utratą nawilżenia. Jest składnikiem preparatów do cery wrażliwej. Może być bazą olejków do masażu – jest delikatny i nie ma silnego zapachu, jak również dodatkiem do preparatów pielęgnacyjnych.



Emulsja do mycia ciała:

zetrzyj na tarce 100 g mydła glicerynowego;

dodaj szklankę wody destylowanej;

mieszankę podgrzej w miseczce nad parą;

wymieszaną masę przestudź;

dodaj 1/4 szklanki oleju migdałowego;

dodaj łyżeczkę miodu;

dolej 1/2 szklanki naparu z rumianku;

przelej emulsję do butelki.

Używaj do mycia ciała. Trzymaj w chłodzie nie dłużej niż 7-10 dni.

Ewa Adamiak

Reklama

Przeczytaj także:

Kosmetyczne sekrety Azjatek

Czym są kosmetyki naturalne?

Domowe maseczki do twarzy