5-letnie dziecko zostało dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chłopiec odziedziczył dług dziadka, jeszcze przed swoim przyjściem na świat. Jak to możliwe? Ten nietypowy przypadek przedstawiła telewizja TVN24 w magazynie "Polska i Świat".

Problemy dzisiejszego 5-latka z Łodzi rozpoczęły się, gdy jego matka była z nim w ciąży. W tym czasie zmarł ojciec kobiety, który nie odprowadzał składek do ZUS z racji prowadzonej działalności gospodarczej. Córka wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zrzekła się spadku w swoim imieniu. Jednak nie było świadoma, że powinna zrobić to również za swoje nienarodzone jeszcze dziecko. O tym, że jej syn odziedziczył dług po dziadku, dowiedziała się, gdy chłopiec miał 2 lata. To właśnie wtedy ZUS zwrócił się o stwierdzenie nabycia spadku przez Gminę Łódź. Sąd jako spadkobiercę wskazał wnuka dłużnika.

Chroń dzieci przed koniecznością spłacania twoich długów

Matka chłopca wnioskowała do sądu o zmianę decyzji, jednak wniosek złożyła za późno. Został on odrzucony.

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa (...) postanawia: oddalić wniosek. (...) Nie może zostać uwzględniony jako usprawiedliwiony okolicznościami błąd, na który powołuje się przedstawicielka ustawowa, a mianowicie brak wiedzy o regulacji prawnej dotyczącej powołania do spadku dziecka poczętego w chwili otwarcia spadku, jeśli urodzi się żywe. Jak już wskazano powyżej ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi). (...)

- napisano w orzeczeniu.

Oznacza to, że 5-latek został dłużnikiem ZUS. Może być teraz ścigany przez komornika.

Jak odrzucić spadek?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od momentu powołania do postępowania spadkowego po śmierci członka rodziny. Z chwilą przejęcia spadku, nie można już odwołać swojej decyzji i go odrzucić. Warto pamiętać, że pod odrzuceniu spadku, udział spadkowy przypada na zstępnych czy wstępnych, np. dzieci osoby, która odrzuca spadek.

To kolejny przypadek, który świadczy o tym, ze nieznajomość prawa szkodzi!

