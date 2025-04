Kanony współczesnego piękna nakładają na nas przymus dokładnego depilowania ciała – najlepiej całego, od pach po nogi. Tymczasem (prawie) każda z nas ma tu i ówdzie kilka lub więcej włosków, które – chociaż zupełnie normalne – przyprawiają nas o wstyd i zażenowanie. Dlaczego? Bo odbiegają od standardów pokazywanych w kolorowych magazynach i kojarzą się z męską budową ciała. Bo wmawiamy sobie, że owłosienie jest niehigieniczne i niekobiece. Wreszcie – bo o nim nie rozmawiamy, wstydliwie usuwając każdy dodatkowy włosek, by nikt nie poznał naszego „ciemnego sekretu”.

Martwi cię owłosiony pieprzyk? A może czujesz się dziwnie, bo masz na brodzie dwa włoski, które wciąż odrastają? Spokojnie, wszystko z tobą w porządku.

Sprawdźmy zatem, które miejsce na kobiecym ciele mogą być – i często są – owłosione.

Twarz



Słyszałyście już o vlogerce, która nakłania kobiety do golenia twarzy? Karima McKimme jest zdania, że taki zabieg zapobiega starzeniu się skóry, a dodatkowo ją wygładza i rozświetla. No i oczywiście pozwala pozbyć się niechcianych włosków. Trend ten nie przyjął się na europejskim gruncie, a w Polsce został wręcz wyśmiany. Może nie ma się co dziwić – większość z nas ma bardzo jasne i niewidoczne włoski na twarzy, które można zauważyć tylko przy odpowiednim oświetleniu i których nie ma potrzeby golić. Niektóre kobiety jednak skarżą się na zbyt mocne owłosienie tego obszaru, szczególnie w okolicy nad ustami i podbródka.

Zasada jest taka: jeśli przeszkadza ci kilka włosków na twarzy, po prostu usuń je pęsetą. Jeśli jest ich więcej i przybywa, są ciemne i twarde, skonsultuj się z lekarzem – mogą świadczyć o zmianach hormonalnych zachodzących w organizmie, które warto byłoby kontrolować.

Sutki



Szacuje się, że włosy w okolicach sutków rosną u około 30% kobiet – przynajmniej, bo tyle pań decyduje się na rozmowę na ten temat ze swoim lekarzem. Możemy więc założyć, że jest ich znacznie więcej, zważywszy na to, że nie każda z nas chce o tym opowiadać w gabinecie.

Tymczasem, jak informuje portal Self.com, każda kobieta ma od 2 do 15 włosków przy każdym sutku. Ich wzrost mogą powodować zmiany hormonalne związane z dojrzewaniem, ciążą, menopauzą lub przyjmowanymi lekami. Kiedy powinny nas zaniepokoić? Przede wszystkim gdy rosną bardzo szybko i grubieją – to może być objaw zespołu policystycznych jajników.

Pieprzyki



Zdarza się, że ze znamion na skórze wyrastają pojedyncze włoski – te zazwyczaj są najbezpieczniejsze ze wszystkich pojawiających się na skórze pieprzyków, chociaż dla własnego dobra, jeśli budzą naszą wątpliwość, warto pokazać je lekarzowi. Zdarza się, że znamiona takie pojawiają się w widocznych miejscach ciała, na przykład na twarzy – warto wiedzieć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby je usunąć. Po takim zabiegu zostaje zazwyczaj niewielka blizna.

Brzuch



Włosy na linii pomiędzy pępkiem a strefą intymną kojarzymy głównie z mężczyznami, jednak owłosienie w tym miejscu występuje także u kobiet. Wprawdzie u większości z nas jest ono na tyle jasne i słabe, że praktycznie go nie widać, u niektórych – szczególnie tych z ciemniejszą karnacją i ciemnymi włosami – tworzą jednak wyraźną linię. Jej zabarwienie zależy więc od uwarunkowań genetycznych i hormonalnych.

Palce u stóp



Znowu – u mężczyzn włosy na palcach stóp są bardziej widoczne, u kobiet zaś słabiej. Nie można jednak zaprzeczyć, że są. U niektórych pań – pod wpływem zmian hormonalnych lub ze względów genetycznych – włoski w tym miejscu są ciemniejsze i zauważalne bardziej niż u innych. Zazwyczaj jednak nie są objawem niczego niezwykłego.

