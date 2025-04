Dwa słowa na literę "p", które nierozerwalnie się ze sobą łączą? Przyjaciółka i p... plotki? Według "Dziewczyn 3.0" to słowo to... pizza! Dlaczego pizza jest najlepsza na wszystko, a ta z przyjaciółkami smakuje najlepiej?

Reklama

Wszystkie odcinki i ciekawostki na temat serialu Dziewczyny 3.0 znajdziesz tylko u nas

Pizza powinna znaleźć się w słowniku rzeczy, które zbliżają. Nie bez powodu płaski placek ciasta posmarowany pomidorową salsą konkuruje z czekoladkami i chipsami - nic tak nie łączy, jak dzielenie wspólnego talerza! Zwłaszcza, gdy w grę wchodzi spotkanie z przyjaciółkami. Możecie razem ćwiczyć, chodzić na lekcje niemieckiego, plotkować przez telefon, ale wspólne "kanapowanie" to podstawa. Zwłaszcza, gdy przyjaciółka w potrzebie...

5 dowodów na to, że pizza z przyjaciółkami jest lepsza od joggingu

1. Możecie rozmawiać bez zadyszki

Próbowałaś kiedyś i biegać, i śmiać się jednocześnie? Właśnie. Mało która babka przypomina i figurą, i kondycja, dystyngowaną gazelę. Bieganie? Tak, samemu, kiedy chcesz porozmawiać ze swoimi myślami, ale na pewno nie w grupie. To sprzyja budowaniu więzi, ale jak tu się wypłakać czy pośmiać, kiedy musisz pamiętać o oddychaniu?

2. Odmóżdżyć się przy serialu

Dotlenienie mózgu jest ważne, ale przy babskich plotach... potrzebne? Wspólna aktywność przy dobrym jedzeniu, filmie czy serialu to jest to!

3. Przeżuwanie jest mniej męczące, niż bieganie

By spalić jeden kawałek pizzy potrzeba ok. 30 minut biegania, ale sama czynność jedzenia to około 98 spalonych kalorii! Porównajcie oba wysiłki. Prawda, że liczby mówią same za siebie?

4. Możesz poczuć się jak dziewczyna Włocha!

Choć Włosi ostatnio nam podpadli (mówiąc, ze dziewczyny na wschód od Italii są uległe i poddańcze...), to nie ma co ukrywać, że wiele kobiet marzy o randce z przystojnym Włochem. Zwłaszcza, gdy w gronie przyjaciółek narzekamy na facetów, których ma się na co dzień ;)

Reklama

5. Pizza jest super, ale...

Mimo że uwielbiamy pizzę i wspólne kanapowanie, nie będziemy wam wpierać, co jest lepsze i która aktywność ma większą wartość. Wspólne jedzenie jest jednak magiczne i nie bez powodu pełni jedną z najważniejszych aktywności w doborowym towarzystwie. Polecamy przygotowanie domowej pizzy wspólnymi siłami!