Wracasz do domu i dosłownie padasz z nóg? Są szybkie, proste sposoby, żeby pozbyć się przykrego uczucia ciężkości i obrzęków kostek.

1. Zanurz stopy w kojącej kąpieli

Dla odprężenia stóp przygotuj letnią kąpiel (woda powinna mieć temperaturę ok. 30 st. C). Do miski dodaj garść soli albo napar z kwiatów lipy, lawendy, płatki róży, nagietka lub koszyczki rumianku. Mocz nogi nie dłużej niż 10 minut. Starannie osusz stopy, pamiętając o przestrzeniach między palcami.

2. Zrób regenerujący masaż

Wymasuj nogi wcierając krem nawilżający. Masuj wierzch stopy okrężnymi ruchami kciuków. Zacznij od nasad palców i przesuwaj się w kierunku kostek.

3. Rozćwicz mięśnie i stawy

Zmęczonym stopom ulgę przyniesie toczenie po podłodze schłodzonej butelki z wodą lub puszki. Przetaczaj ją w przód i w tym powoli, starając się rozluźnić mięśnie śródstopia. Wykonaj po 10 ćwiczeń każdą stopą.

4. Zadbaj o właściwe obuwie

Przede wszystkim dbaj o to, by buty były dobrze dopasowane do rozmiaru stopy. Szpilki wkładaj tylko na specjalną okazję i nie noś ich cały dzień. Na co dzień najlepsze są obcasy nie wyższe niż 3-4 cm.

Ewa Adamiak

