Niektóre drobne naprawy to fraszka. Przekonasz się o tym sama, czytając nasze porady. Zatkany zlew udrożnisz w kilka minut. Wymiana zużytego silikonu, pękniętej płytki czy zreperowanie dziury w ścianie też nie zajmie ci dużo czasu. Ważne jest tylko, aby w domu były podstawowe narzędzia, bo niektóre prace wymagają szpachelki, śrubokręta, kawałka papieru ściernego.

Drobne domowe usterki



Zatkany odpływ

Nawet jeśli nie dzieje się to często, rozważ zakup sprężyny hydraulicznej. Kosztuje niewiele, bo ok. 25 zł (sklepy hydrauliczne, supermarkety budowlane), a naprawdę za jej pomocą szybko zlikwidujesz problem. Wkłada się ją do odpływu, lekko kręci korbką i niedrożność ustępuje. Po zwinięciu mieści się w szufladzie, ma długość 3 m. Oczywiście mówimy o takiej dla amatorów, nie dla hydraulików. Czasem, gdy niedrożność jest niewielka, pomaga zwykła ręczna przepychaczka z gumowym kołnierzem lub wsypanie do odpływu łyżki granulek typu Kret, ale z aktywatorem aluminiowym. Taki działa skuteczniej.



Brudny silikon w łazience

Silikonem uszczelnia się szpary w łazience, np. między ścianą, a wanną i umywalką. Niestety, na skutek wilgoci z czasem szarzeje, a nawet czernieje. Usuń stary silikon nożem lub śrubokrętem. Zrób to bardzo dokładnie. Jeśli sprawia to trudność, zastosuj preparat do usuwania silikonu, np. Sili-Kill - 19 zł. Następnie umyj miejsce łączenia ściany i umywalki lub wanny wodą z płynem uniwersalnym. Przetrzyj denaturatem, wysusz. Nanieś nowy silikon z kartusza, dociskając ramię wyciskacza. Spryskaj płynem do naczyń. Ukształtuj szczelinę palcem, aby była lekko wklęsła. Nadmiar silikonu wytrzyj papierem.



Pęknięta płytka ceramiczna

Czasem to się zdarza, np. gdy wymieniamy wannę, wiercimy dziurę, aby powiesić półkę lub szafkę albo gdy na podłogę z terakoty spadnie ciężki przedmiot. Na szczęście wymiana uszkodzonej płytki jest dość prosta. Jeśli jest to tylko jeden kafelek kup najmniejsze opakowanie kleju do glazury (ok. 10zł) i poszukaj identycznej płytki lub pasującej do pomieszczenia. Przygotuj młotek, wkrętak i szpachelkę lub pacę zębową. Przykładaj wkrętak do uszkodzonej płytki i uderzaj młotkiem. Usuń wszystkie odłamki i zdrap resztki kleju znajdujące się pod nią. Usuń także resztki fugi. Za pomocą pacy zębowej lub szpachelki (6 zł) nałóż na powstałe puste miejsce po kafelku taką ilość kleju (rozrobionego wg instrukcji lub gotowego), aby nowa płytka nie odstawała od pozostałych. Dociśnij kafelek rękami i pozostaw na 3–4 godziny, aby klej dobrze stężał. Następnie wypełnij rowki nową fugą i znów zostaw na kilka godzin. Umyj płytkę.



Dziury w ścianie

Często rezygnujemy z samodzielnego malowania pokoju, bo w ścianach są dziury, z którymi nie wiemy jak sobie poradzić. A jest to proste. Oczyszczamy ścianę wokół ubytków, usuwając kruszący się tynk i wyrównujemy krawędzie. Kupujemy uniwersalną masę szpachlową na bazie białego gipsu, w proszku lub gotową (3 zł/1,5 kg). Tę w proszku mieszamy z wodą (wg zaleceń producenta). Wypełniamy ubytek. Jeśli jest duży to w dwóch lub trzech warstwach. Gdy szpachlówka dobrze wyschnie, miejsce naprawy szlifujemy delikatnie drobnoziarnistym papierem ściernym, o numerze 200–250. Na oczyszczoną z pyłu łatę nakładamy farbę. Jeśli różni się od reszty ściany, trzeba pomalować ją całą.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"