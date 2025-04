Idealnie białe zęby to po części cecha dziedziczna, a po części wypadkowa upodobań, kulinarnych. Niektóre pokarmy powodują żółknięcie szkliwa (np. czerwone wino, buraczki, mocna herbata czy kawa, przyprawy – np. kurkuma).

Reklama

Oczywiście, nic nie zastąpi higieny. Zęby powinno się myć przynajmniej dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Najlepiej byłoby to robić po każdym posiłku. Samo szczotkowanie nie wystarczy – w czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych pomoże nitka lub specjalna mała okrągła szczoteczka.

W aptekach i drogeriach jest wiele różnych preparatów do wybielania zębów w domu – od past po paski do naklejania na kilka godzin. Zanim po nie sięgniesz możesz wypróbować któryś z domowych sposobów.

Pomogą ci:

Cytryna

Kwas cytrynowy redukuje kamień nazębny i odświeża oddech. Dodatkowo, dzięki dużej zawartości wit. C wzmocni dziąsła.

Wyszczotkuj delikatnie zęby miękką szczoteczką używając mieszanki świeżo wyciśniętego soku (ćwiartka owocu/1/4 szklanki letniej wody). Powtarzaj zabieg nie częściej niż 2 razy w tygodniu, aby kwas nie uszkodził szkliwa.

Soda oczyszczona

Często używana w wybielających pastach do zębów. Jej mikrocząsteczki mają działanie ścierające, dlatego skutecznie usuwają nalot na szkliwie.

Możesz odrobinę proszku nanieść na zwilżoną wodą szczoteczkę i użyć jak proszku do mycia zębów lub najpierw przygotować naturalną pastę do mycia zębów z łyżeczki sody, kilku kropel cytryny i odpowiedniej ilości letniej wody. Nie stosuj tego rozwiązania częściej niż dwa razy na tydzień, bo możesz uszkodzić szkliwo!

Drzewo herbaciane

Kropelkę tego olejku drzewa herbacianego możesz (raz w tygodniu) dodawać do swojej zwykłej pasty do zębów. Nie tylko działa wybielająco na zęby, ale także pomaga w leczeniu drobnych skaleczeń jamy ustnej, aft i odświeża oddech.

Węgiel aktywny

Do kupienia w zielarniach i aptekach. Sproszkowanego możesz użyć jako proszku do mycia zębów, możesz też zmieszać z wodą i przygotować pastę. Działa delikatnie ścierająco, ale nie wolno go stosować częściej niż dwa razy w tygodniu.

Ewa Adamiak

Reklama

Przeczytaj też:

Jak wybrać dobry płyn do płukania ust

Piękny uśmiech na zamówienie

Jak optycznie rozjaśnić zęby? 6 trików!