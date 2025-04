1. Niewłaściwa aplikacja kremu

Zawsze rozprowadzaj kosmetyk od dołu ku górze i od środka twarzy na boki. W ten sposób walczysz z grawitacją, która w naturalny sposób "ciągnie" skórę w dół.

2. Zły dobór preparatu pod oczy

Nakładanie kosmetyku do twarzy na partie skóry okalające oczy to poważny błąd. Taki krem jest zwykle zbyt ciężki i gęsty dla delikatnej, skłonnej do wiotczenia skóry – wchłania zbyt dużo substancji, co ją obciąża i hamuje jej naturalną odnowę. Dodatkowo trudny do rozsmarowania krem wymaga często wcierania, co powoduje rozciąganie skóry i powstawanie zmarszczek. Pod oczy stosuj wyłącznie kosmetyki przeznaczone do tego celu!

3. Użycie zimnego podkładu

Gęsty kosmetyk lepiej lekko podgrzać rozcierając go w dłoniach i nakładając na twarz palcami. Dzięki ciepłu rąk łatwiej go równomiernie rozprowadzisz i sprawisz, że lepiej zwiąże się ze skórą.

4. Odcięcie cery od tlenu

Daj skórze pooddychać – kiedy tylko możesz (np. w wolne dni, weekendy) daruj cerze nakładanie podkładu. Poprzestań na kremie tonującym albo zmieszaj odrobinę podkładu (dla koloru) i kremu na dzień.

Ewa Adamiak



