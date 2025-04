Podczas ogłaszania kolejnych etapów odmrażania gospodarki słyszeliśmy o tym, że możliwy jest także tzw. „krok w tył”. Do tej pory w Polsce taka sytuacja nie miała miejsca, ale Wielka Brytania, która kolejne restrykcje ma znieść 4 lipca, z fazy odmrażania wykreśliła jedno z miast. Chodzi o Leicester, miasto liczące około 350 tysięcy mieszkańców.

Na decyzję o ponownym przywróceniu wielu ograniczeń w mieście wpłynął fakt, że w ostatnim tygodniu to właśnie w Leicester stwierdzono 10% wszystkich zakażeń, jakie odnotowano w całym kraju.

To pierwsza taka sytuacja w Wielkiej Brytanii, ale jak zaznaczył premier Boris Johnson, jeśli nastąpi gwałtowny wzrost zakażeń w innym mieście, również dopuszczana jest możliwość nakładania lokalnych blokad.

W Leicester przez najbliższe 2 tygodnie działać będą jedynie sklepy oferujące artykuły pierwszej potrzeby, zaleca się także wstrzymanie z podróżami do i wyjazdami z miasta. Tym samym kolejna faza odmrażania gospodarki nie obejmie tego 350-tysięcznego miasta. Na pozostałym obszarze kraju zapowiedziano otwarcie kin, muzeów, pubów, restauracji, hoteli i salonów fryzjerskich.

Respektowanie zasad blokady będzie monitorowane. Jednocześnie zapewniono o tym, że blokada nie będzie utrzymywana dłużej, niż to konieczne.

Podjęliśmy kilka trudnych, ale ważnych decyzji. Zalecamy mieszkańcom Leicester pozostawanie w domu tak długo, jak to tylko możliwe, i zalecamy powstrzymanie się od wszystkich podróży do, z i na terenie Leicester, o ile nie jest to niezbędne. Będziemy uważnie śledzić przestrzeganie zasad społecznego dystansu i podejmiemy dalsze kroki, jeśli będzie to konieczne.

- powiedział brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.