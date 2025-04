Pierwsze notowanie "Listy Przebojów Programu 3" wyemitowane zostało 24 kwietnia 1982 roku. Tego dnia pierwsze trzy miejsca zajęły kolejno piosenki: "I'll Find My Way Home" duetu Jon and Vangelis, "O! Nie rób tyle hałasu" Maanamu i "For Those About To Rock (We Salute You)" AC/DC. W pierwszej dziesiątce znalazły się również dwie piosenki grupy Perfect: "Opanuj się" i "Pepe wróć".

Jeśli nie pamiętacie kawałka z pierwszego miejsca, posłuchajcie go koniecznie!

Nie dziwi więc wybór Grzegorza Markowskiego na gościa specjalnego audycji "Do południa", którą poprowadzi Marek Niedźwiecki - pomysłodawca oraz pierwszy i wieloletni prowadzący kultowej audycji.

Dzisiaj "Lista Przebojów Trójki" kończy 35 lat. Z okazji tego okrągłego jubileuszu, przez cały dzień na antenie Trójki będzie można posłuchać piosenek z pierwszych miejsc zestawień, fragmentów archiwalnych notowań oraz najbardziej zabawnych momentów w historii "Listy".

Adam Hlebowicz, dyrektor Programu 3 Polskiego Radia zapowiedział, że:

Począwszy od porannego wydania Zapraszamy do Trójki, aż do późnego wieczora będziemy nadawać piosenki, które najbardziej kojarzą się z Listą przebojów Trójki. Będą one poprzedzone specjalnym dżinglem. Ponadto w audycjach - porannej i popołudniowej - Zapraszamy do Trójki, pojawią się archiwalne nagrania dokumentujące niezapomniane momenty w historii zestawienia.

W materiałach archiwalnych prezentowanych przez cały dzień na antenie Trójki nie zabraknie również zabawnych anegdot, wątków z wyjazdowych notowań zestawienia, najbardziej oryginalnych listów i kartek pocztowych od słuchaczy. Będzie także urodzinowy tort, bukiet i tradycyjne "Sto lat!" dla "LP3" i jej prowadzących odśpiewane oczywiście przez dziennikarzy Trójki i jej słuchaczy.

Lista Przebojów Trójki cały czas trzyma bardzo wysoki poziom. A to już 1838 notowanie! Obecnie trzy pierwsze miejsca zajmują kolejno utwory: "Wiosna" Organek, "Where's the revolution" Depeche Mode i "Time For Bedlam" Deep Purple.

My dzisiaj (i nie tylko) słuchamy wyłącznie Trójki!