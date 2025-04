W polskich przepisach obowiązujących w czasie pandemii jest jasno napisane, że każda osoba chora musi zrobić wszystko, by nie narażać zdrowia i bezpieczeństwa innych. W czasie epidemii koronawirusa mamy nieszczęście sprawdzić tę zasady w praktyce. Każdy zakażony lub potencjalnie zakażony zostaje poddany obowiązkowej kwarantannie.

To, czy pozostaje w domu codziennie sprawdzają funkcjonariusze policji. Jeśli ktoś nie stosuje się do nakazu pozostania w domu, grozi mu poważna kara nałożona przez sąd na wniosek sanepidu. To właśnie może się stać z 35-letnią mieszkanką Kielc.

35-latka z Kielc złamała kwarantannę

Jak informuje TVN24, do zdarzenia doszło w piątek 13 listopada na ul. Sandomierskiej w Kielca. 35-letnia kobieta kierowała samochodem i uderzyła w tył jadącej przed nią taksówki. Kiedy na miejsce dotarła policja okazało się, że kobiety w ogóle nie powinno tam być, bo jest objęta kwarantanną z powodu zakażenia koronawirusem.

Podczas policyjnej interwencji wyszło na jaw, że kobieta powinna przebywać w izolacji, z uwagi na pozytywny wynik badania na koronawirusa. Kobieta wiedziała o tym, a mimo to zlekceważyła zalecenia służb sanitarnych. Musiały zostać wszczęte specjalne procedury, a 35-latka specjalną karetką została dostarczona do miejsca izolacji - powiedział młodszy aspirant Karol Macek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

Zgodnie z zapisem w kodeksie karnym osoba, która wie, że jest nosicielem choroby zakaźnej i świadomie naraża na zakażenie innych, musi liczyć się z karą nawet 8 lat więzienia. To jednak nie koniec.

Oprócz tego policjanci sporządzą dokumentację do służb sanitarnych, które mogą nałożyć karę administracyjną w wysokości nawet do 30 tys. złotych - dodał aspirant

