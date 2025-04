1. Pozwól na fantazjowanie.

Wręcz zachęcaj do korzystania z wyobraźni. Opowiadaj dziecku różne historie i namawiaj, by tworzyło własne. Namawiaj do malowania i rysowania. Zadbaj, by miało wielokolorowy zestaw kredek i farb. Dzięki temu malec będzie mógł odwzorować wszystko to, co rodzi się w jego wyobraźni. Jeśli od małego będzie uczony, że ma nieograniczone możliwości do działania i realizacji swoich pomysłów, zachowa ten sposób patrzenia na rzeczywistość również w dorosłym życiu.

2. Pokaż, że zdobywanie wiedzy to świetna zabawa.

Już małe dzieci można uczyć liczyć, rozpoznawać kolory, rozmiary i kształty. Wykorzystuj do tego to, co masz pod ręką – owoce, rośliny i inne przedmioty codziennego użytku. Zdolności manualne, a także społeczne i emocjonalne pomogą wspierać klocki, które pozwolą na wspólne budowanie scenek i sytuacji z życia codziennego, a następnie wcielanie się w rozmaite role społeczne: sprzedawcy, nauczyciela czy doktora. Ucz dziecko języków obcych, bo przyzwyczaja to mózg do zapamiętywania.



3. Wprowadzaj dziecko w świat kultury.

Wybierz taką propozycję, która będzie atrakcyjna dla malca, a jeśli jest taka możliwość, skorzystaj z zajęć przygotowanych przez muzea czy centra kultury z myślą o najmłodszych.

Małgorzata Świgoń