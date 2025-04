I znowu ten osad! Przecież dopiero wczoraj wyczyściłaś wannę, umywalkę, przetarłaś krany i meble. Użyłaś nawet specjalnego płynu do rozpuszczania osadów z mydła i z wody. Wszystko powinno wyglądać schludnie, a robi wrażenie zaniedbanego. Wcale nie musi tak być nadal.



Reklama

Sposoby na czystą łazienkę: sprytna powłoka

Niektórzy producenci ceramiki łazienkowej, armatury i innych elementów wyposażenia zaczęli pokrywać swoje wyroby powłoką ograniczającą osadzanie się różnych zanieczyszczeń. Ma ona właściwości podobne do teflonu stosowanego na patelniach. Jest tak śliska, że nic się do niej nie przyczepia. Krople wody łączą się ze sobą i szybko spływają wraz ze wszystkimi zanieczyszczeniami. Nie pozostawiają przy tym smug i zacieków. Powierzchnie pozostają czyste na długo. Co ważne, taka powłoka nie ściera się, starcza na lata. Ceramika z powłoką, odporną na osady nie jest znacząco droższa od zwykłej. Umywalka szerokości 50 cm kosztuje ok. 220 zł

Sposoby na czystą łazienkę: higieniczne WC

Jeśli na razie nie zamierzasz wymieniać starej muszli, możesz dokupić do niej antybakteryjną deskę z tzw. duroplastu. Jest sztywna, trwała, a jej higieniczność wynika z tego, że do tworzywa dodano związek srebra, które przeciwdziała rozwojowi bakterii oraz pleśni.

Sposoby na czystą łazienkę: WC bez kołnierza

Zniszczoną toaletę warto wymienić na tzw. bezkołnierzową. Miski bezkołnierzowe bywają też nazywane bezrantowymi. Wypływająca woda prowadzona jest wokół misy wgłębionym kanałem, a nie pod kołnierzem jak w tradycyjnych. Czyści się ją znacznie szybciej, bo pod kołnierzem którego nie ma nie ma osadów. Ceny od 300 zł.

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"