Najlepiej nie dopuścić do takiej sytuacji i nigdy nie karmić psiaka tym, co sami jemy. Ale bywa to trudne, zwłaszcza, gdy goście czy pozostali domownicy mają mniej silnej woli.



Reklama

1. Ignoruj.

Jeśli pies zaczyna żebrać, staraj się go ignorować. Gdy zwierzak przekona się, że nawet najwytrwalsze wpatrywanie się w opiekuna nie przynosi skutku, zrezygnuje. Gorzej, gdy psiak wzmacnia swoją prośbę szczekaniem. Spróbuj wówczas zniechęcić czworonoga podając mu coś niesmacznego, np. plasterek cytryny lub cebuli. To powinno go przekonać, że jego prośby są bezcelowe.



2. Odwróć uwagę.

Postaraj się zapewnić psu ciekawsze zajęcie niż czekanie na resztki ze stołu. Możesz dać mu jakąś atrakcyjną zabawkę, na przykład tzw. kong, w którym ukryjesz trochę karmy, czy wyjątkowo smaczny psi przysmak. Wtedy zajmie się.



3. Zniechęcaj.

Gdy zaczyna żebrać spróbuj zrobić coś czego bardzo nie lubi, np. zroś mu pysk wodą (spryskiwaczem), albo uderz gazetą w dłoń, ten dźwięk nie podoba się psom.

Reklama

Małgorzata Świgoń