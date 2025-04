Materiał

Ręczniki, których używamy codziennie powinny być z naturalnych surowców. To ważne, bo bezpośrednio dotykamy nimi skórę. Najlepsze są ze 100 proc. ekologicznej bawełny bez domieszki włókien syntetycznych. Świetnie sprawdza się także włókno bambusowe, które bardzo szybko schnie i nie powoduje alergii.

Pranie

Właściwe pranie wpływa na trwałość. Pierz ręczniki osobno, nie wypełniaj nimi nadmiernie bębna pralki. Powinny mieć luz, wówczas nie stracą puszystości i nie wygniotą się tak bardzo. Sprawdź na metce, jaka jest zalecana temperatura prania. Optymalna to 60 st. C. Ginie w niej bowiem większość bakterii. Stosuj płyny i żele do prania, które się lepiej wypłukują, co jest istotne, np. dla alergików. Nie stosuj płynów do płukania i zmiękczania, bo zmniejszają chłonność materiału. Unikaj też wybielaczy osłabiają włókna i tkanina szybciej się niszczy. Jeśli chcesz zachować miękkość i puszystość ręczników od czasu do czasu dodaj do prania szklankę octu. Zmiękczy on materiał i zneutralizuje nieprzyjemne wonie.

Chłonność

Nowe ręczniki nigdy nie wycierają dobrze. Przed pierwszym użyciem trzeba je wyprać. Do produkcji wszystkich materiałów, także tych, z których szyje się ręczniki używa się różnych substancji chemicznych. Nadają one tkaninie sztywność i ograniczają wchłanianie wody. Trzeba więc wyprać nowy ręcznik (czasem kilka razy) zanim zacznie spełniać nasze oczekiwania. Właściwości absorbcyjne zależą też od jakości materiału. Najlepsze ma czysto bawełniane frotte oraz włókno bambusowe.

