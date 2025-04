Można się było spodziewać, że luki prawne oraz nieszczelna kontrola doprowadzą do tego, że matki i niezamężne pary podejmą się oszustw i wyłudzeń. Sąd skazał właśnie 20-latkę, która pobierała świadczenia bezprawnie.

Reklama

Jak podają media, 20-latka z Sokółki usłyszała wyrok za wyłudzenie od państwa świadczeń 500 plus, które otrzymywała od lipca 2016 roku. Pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata - taki wyrok zapadł w czwartek przed Sądem Okręgowym w Białymstoku. Kobieta nie złożyła apelacji, bo ma na koncie kłamstwo. Jakie?

Od listopada wzrosną stawki zasiłku rodzinnego! Ile pieniędzy można dostać na dziecko?

Do Prokuratury Rejonowej w Sokółce wpłynęło zawiadomienie od ośrodka pomocy społecznej, że bezrobotna podopieczna ośrodka nagina prawo. 20-latka pobierała świadczenie 500 plus bezprawnie. Deklarowała, że jest samotną matką, a tymczasem ojciec dziecka był na miejscu i żył z nią w związku. Od lipca 2016 roku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uzyskała nienależne świadczenie wychowawcze w ramach programu 500 plus.

Fałszywe oświadczenie 500 plus groni więzieniem

Ta sytuacja to przestroga dla wszystkich par, które żyją w nieformalnym związku, ale kobiety deklarują, że są samotnymi matkami. Śledczy uznali, że kobieta złożyła - pod rygorem odpowiedzialności karnej - fałszywe oświadczenia, że jej syn mieszka razem z nią w Polsce, a ojciec dziecka nie przebywa za granicą. Urzędnicy ośrodka pomocy społecznej ustalili, że to nieprawda. Ponieważ zaś doszło do wypłacenia świadczenia, które się nie należało, złożyli doniesienie. Według informacji prokuratury, pieniądze zostały kobiecie wypłacone za miesiąc, ale zostały przez nią zwrócone.

Jak wyłudzić świadczenie pięćset plus?

Wyłudzenia świadczenia to w Polsce już plaga. Tylko od stycznia 2017 r. do lipca nakazano zwrot z wypłaconego już wsparcia z Programu 500 plus na sumę około 30 milionów złotych!

- Dane o nieprawidłowościach nie są pełne, np. resort nie wie, ilu emigrantów złożyło nieprawdziwe oświadczenia, bo dzieci mieszkały za granicą, a rodzice pobierali 500+ - czytamy w Rzeczpospolitej.

Osoby pobierające świadczenia naginają system i np. osoby bezrobotne nie zgłaszają, że podjęły pracę lub ze zmienia się ich dochód. Niektórzy wręcz zwalniają się i zatrudniają ponownie, ale za mniejsze pieniądze! Inni z kolei deklarują większą liczbę członków rodziny.

Program Rodzina 500 plus - założenia przyznawania świadczenia

Program objął rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodziny niepełne, rodzice pozostający w nieformalnych związkach oraz rodziny wychowujące dzieci adoptowane. Każda rodzina ma otrzymywać od państwa 500 zł netto na każde drugie i kolejne dziecko. Rocznie wsparcie może wynieść 6000 zł netto dla każdego dziecka - to kusi, prawda? Program objął tez pierworodne dzieci rodzin najuboższych, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego, kryterium wzrasta do 1200 zł).

Źródło: PAP

Reklama

„Już nie milczę. Już nie obwiniam siebie” – wstrząsające historie kobiet związane z akcją #jateż