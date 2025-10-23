Wielu z nas każdego dnia dba o wszystkich dookoła, ale kompletnie zapomina o sobie. Troszczymy się o rodzinę, znajomych, nawet klientów w pracy, ale nie mamy już czasu, by zająć się najważniejszą osobą w naszych życiach, czyli nami samymi. W codziennym biegu kompletnie zapominamy o tym, by okazać miłość samym sobie, a dobre traktowanie siebie jest kluczowe do osiągania życiowej satysfakcji.

Dlaczego tak trudno pokochać siebie?

Miłość do samego siebie często jest źle odbierana, ale czas postawić temu kres. Dlaczego tak łatwo przychodzi nam poświęcać się innym, a tak trudno zadbać o siebie? Zapytaliśmy o to Martynę Idę Wojciechowską, autorkę ebooków, materiałów video oraz TikTokowego profilu „Martyna mówi”:

„Panuje spore zamieszanie wokół pojęcia miłości do siebie, bo samoopieka bywa mylona z egoizmem czy narcyzmem. W rzeczywistości to właśnie brak miłości do siebie częściej prowadzi do wypalenia, frustracji i trudności w relacjach. Trudno nam zadbać o siebie z kilku powodów. Po pierwsze, od najmłodszych lat słyszymy, że „dobra kobieta myśli o innych”, „nie wypada być samolubną”. Przez takie wzorce kulturowe, dbając o siebie, często czujemy się winne.

Po drugie, rezygnacja z własnych potrzeb bywa sposobem na utrzymanie relacji z drugą osobą. Podświadomie wierzymy, że jeśli będziemy zawsze dostępne dla innych, to zostaniemy przez nich zaakceptowane.

Po trzecie, poświęcamy się dla innych, ponieważ łatwiej przychodzi nam zauważenie potrzeb otoczenia niż swoich. Niektóre z nas już w dzieciństwie nauczyły się za wszelką cenę dostosowywać do rodzica, żeby nie ponieść konsekwencji. Przez przymus posłuszeństwa w życiu dorosłym wchodzimy w tryb ratownika, zamiast w pierwszej kolejności zapytać siebie: Czego ja w tej chwili potrzebuję?.”

Jak okazać sobie miłość? 10 prostych sposobów

A skoro już wiemy dlaczego warto zadbać o siebie, pozostaje już tylko kwestia tego, jak to zrobić. Oto aż 10 prostych sposobów na codzienne okazywanie sobie miłości, na którą każdy z nas w pełni zasługuje. Wybierz najlepsze dla siebie i stosuj je zamiennie każdego dnia.

1. Odpuść sobie

Zacznij od większej wyrozumiałości do samego siebie. Spróbuj mniej od siebie wymagać i nie porównywać się stale do innych. Często bowiem to właśnie my sami jesteśmy swoimi najbardziej surowymi krytykami, a powinno być zupełnie odwrotnie.

2. Potraktuj siebie jak najlepszego przyjaciela

Jesteśmy w stanie wiele wybaczyć innym i usprawiedliwić wszystkie ich zachowania, ale do siebie nie mamy już tak dużej tolerancji. Warto więc spróbować to zmienić i w trudnych chwilach pomyśleć o sobie ciepło, jak o najlepszym przyjacielu.

3. Odpocznij bez poczucia winy

Regularnie pamiętaj o tym, aby zapewnić sobie czas na odpoczynek i zresetuj się tak, jak lubisz najbardziej. Dla każdego relaks oznacza coś innego, więc możesz iść na spacer, poczytać książkę, obejrzeć film czy puścić sobie ulubioną muzykę. A jeśli właśnie tego potrzebujesz, pozwól sobie na zwykłe bezczynne leżenie na kanapie i nie traktuj tego jak lenistwo. Cokolwiek zrobisz dla zresetowania swojego ciała i umysłu, będzie to dobry wybór. Ważne jest tylko to, by nie towarzyszyło temu żadne poczucie winy czy zmarnowanego czasu.

4. Trenuj wdzięczność

Bardzo łatwo jest nam wymienić, co nam się nie udało, czy ile jeszcze musimy osiągnąć, ale znacznie trudniej przychodzi docenienie siebie. Pomyśl więc każdego dnia, co ci się dziś udało i za co możesz być z siebie dumny. Czasem są to małe i pozornie banalnie rzeczy, ale to właśnie w nich tkwi twoja siła.

5. Zrób coś, na co nigdy nie było czasu

Chyba każdy z nas ma takie marzenia, które od lat chciałby zrealizować, ale wiecznie nie ma na to okazji. Znajdź więc czas na takie małe spełnienie swojej zachcianki i zrób coś, co wiecznie odkładało się na kiedyś.

6. Pielęgnuj relacje, które cię wzmacniają, a odcinaj te toksyczne

Dbanie o siebie to również dobieranie swojego otoczenia, a o tym często się zapomina. Spróbuj więc poświęcić jak najwięcej czasu na te relacje, które cię budują, a ogranicz takie kontakty, przez które nie czujesz się komfortowo. Czasem ucięcie toksycznych znajomości może być trudne, ale w dłuższej perspektywie, mocno ułatwia to życie.

7. Realizuj swoje pasje

W codziennym biegu za pracą i obowiązkami domowymi często porzucamy swoje hobby, a to właśnie takie pasje budują naszą miłość do siebie. Jeśli więc kochasz malować czy uprawiać sporty, ale nie robisz tego ze względu na brak czasu, postaraj się znaleźć na pasję jedną konkretną godzinę w tygodniu i dbaj, aby zawsze znaleźć na to czas.

8. Naucz się czegoś nowego

A skoro już o pasjach mowa, to warto też co jakiś czas próbować nowych rzeczy. W końcu skąd możemy wiedzieć, co lubimy, jeśli nigdy niczego nie próbujemy. Poszukaj więc lokalnych zajęć czy wydarzeń, które wydają się ciekawe i po prostu się na nie zapisz, choćby jeden raz. Kto wie, może okaże się, że to właśnie będzie strzał w dziesiątkę i zyskasz w ten sposób nową pasję na całe życie.

9. Wysypiaj się, badaj, dobrze odżywiaj i ruszaj

Dbanie o siebie to także takie proste rzeczy jak jakościowy sen, wartościowe posiłki czy ulubiona forma ruchu. Świetną formą samomiłości są również regularne badania i kontrole u specjalistów, aby zachować nie tylko zdrowie emocjonalne, ale i pełną sprawność fizyczną.

10. Nagradzaj się za sukcesy

Zamiast widzieć swoje niedoskonałości, skup się na pozytywach i dostrzegaj każdy sukces, choćby ten najmniejszy. Nie bój się też nagradzać się za wszelkie zasługi i od czasu do czasu zrób sobie prezent od siebie dla siebie. Nie musi być to nic wielkiego, wystarczy miły drobiazg, na który zwykle szkoda jest wydawać pieniędzy.

Jak miłość do siebie zmienia życie?

A co się stanie, gdy zaczniesz stawiać pierwsze kroki w samomiłości i dbać o siebie każdego dnia? Takie niewielkie kroki przynoszą ogromne zmiany w życiu, a na pierwsze efekty nie trzeba będzie czekać długo. Jak mówi Martyn Ida Wojciechowska:

„Relacje stają się zdrowsze, bo przestajemy zgadzać się na brak szacunku, a jednocześnie łatwiej przyjmujemy miłość i troskę od innych. Bliskość opiera się wtedy na autentyczności, a nie na lęku przed odrzuceniem. Rośnie poczucie wartości, ponieważ zamiast szukać potwierdzenia na zewnątrz, wiemy, że jesteśmy wystarczający tacy, jacy jesteśmy. To daje wewnętrzny spokój i stabilność.

Ponadto z większą łatwością przychodzi nam stawianie granic, bo miłość do siebie sprawia, że chronimy to, co dla nas ważne, i jasno komunikujemy swoje potrzeby. Dzięki temu relacje są bardziej przejrzyste. Poza tym mamy więcej energii, ponieważ gdy dbamy o siebie, nie żyjemy w ciągłym przeciążeniu. Odpoczynek, dobra dieta, czas na pasje – to wszystko daje siłę, by dzielić się nią z innymi.

Gdy zaczynamy kochać same siebie, codzienność nabiera lekkości, bo znika presja, że muszę na coś zasłużyć. Zamiast tego pojawia się radość z drobnych rzeczy, wdzięczność i większa uważność na tu i teraz.„