Chociaż mówi się, że dzieci są w grupie najmniejszego ryzyka zarażenia koronawirusem, w wielu państwach odnotowano przypadki, gdzie chore są nawet niemowlaki i noworodki. Najmłodszą osobą na świecie, która zmarła z powodu COVID-19, było 6-tygodniowe dziecko z USA. Do podobnej sytuacji mogło dojść w Rumunii, gdzie maluchy zostały wystawione na niebezpieczeństwo.

Reklama

10 noworodków zakażonych koronawirusem w Rumunii

Jak podaje BBC, w szpitalu w mieście Timisoara w zachodniej części kraju, na sali dla noworodków leżało 10 dzieci, które w ostatnim czasie przyszły w placówce na świat. Kiedy zauważono u nich początkowe objawy COVID-19, wykonano testy, które potwierdziły, że cała dziesiątka jest zakażona koronawirusem.

Chcąc znaleźć przyczynę tej sytuacji, badaniom poddano także matki noworodków. Po wykonaniu odpowiednich testów okazało się, że kobiety są zdrowe, więc to nie one zaraziły swoje dzieci. Najprawdopodobniej zrobił to ktoś z personelu szpitalnego.

Zarząd placówki rozpoczął już śledztwo, mające ustalić winnego zaistniałej sytuacji. Jest to bowiem karygodne niedopatrzenie, które mogło narazić noworodki na poważny uszczerbek na zdrowiu, a nawet utratę życia. Jeśli okaże się, że szpital był świadomy zagrożenia, może ponieść poważne konsekwencje prawne i finansowe.

Na temat incydentu wypowiedział się Nelu Tataru, czyli minister zdrowia Rumunii. Poinformował, że 9 z 10 dzieci wróciło już do domów i zostało, wraz z matkami, objęte kwarantanną.

Ile osób zakażonych koronawirusem jest w Rumunii?

W Rumunii obecnie sytuacja związana z koronawirusem jest bardzo podobna do tej, która panuje w Polsce. Zakażonych jest ponad 5 tys. osób. Odnotowano jednak znacznie więcej zmarłych. W Rumunii śmierć z powodu wirusa poniosło 250 osób.

Zobacz więcej wiadomości o koronawirusie: