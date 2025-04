Koniec roku to idealny czas, by zaopatrzyć się w kalendarz na kolejny. I tu pojawia się pytanie: jaki wybrać? W sklepach znajdziemy mnóstwo różnych palnnerów. Począwszy do dużych w formacie A4, aż po malutkie, wielkości pudełeczka. Na co zwrócić uwagę, wybierając kalendarz na 2018 rok? Jkai powinien on być? My już wiemy! Ten kalendarz pokochały blogerki i nie tylko. Za co? Przekonaj się sama!

Reklama

Nigdy nie masz na nic czasu? Ciągle się z czymś nie wyrabiasz? Naucz się mądrego planowania!

Doby kalendarz to...

... użyteczny kalendarz. Taki, w którym będziesz mogla wpisać wszystkie ważne sprawy, a więc i te zawodowe, i te prywatne, czy fitnesowe. Kobiecy kalendarz musi być też elegancki modny. Po co? Po to, żeby pokazać go na Instagramie lub by ślicznie wyglądał na biurku w pracy. Ale nie tylko. Nie oszukujmy się. Kobiety lubią, gdy ich ubrania czy gadżety podobały się innym (szczególnie innym kobietom). I taki właśnie jest kalendarz na 2018 rok Simple Palnner.

Simple Planner to narzędzie do planowania ułatwiające uporządkowanie różnych aspektów życia – nie tylko pracy... Obejmuje dowolne 6 miesięcy planowania, bo użytkowniczka sama wpisuje w nim daty. Znajdują się w nim gotowe schematy, dzięki którym w prosty sposób wyznacza się roczne cele, ustala swój budżet domowy, ma się możliwość szybkiej organizacji podróży czy domowego przyjęcia, stworzenia listy prezentów lub po prostu korzystania z zestawień miesięcznych i tygodniowych, planu przygotowania jadłospisu miejsce na listę zakupów oraz dokładny plan każdego dnia... Natomiast Simple Calendar jest organizerem całorocznym i ze względu na swoją objętość został ograniczony do planów związanych z wyznaczeniem celów rocznych, domowego planu finansowego, planów 3 dużych projektów rocznych, planu rocznego z wyprzedzeniem na 3 lata do przodu, organizacji w rzucie kwartalnym, zestawień miesięcznych oraz co najważniejsze szczegółowego planu każdego dnia. - Monikę Baczewską-Alexandropoulou, założycielkę marki LoveSimple Creations i autorkę narzędzi do planowania w tym Simple Calendar 2018

Czym wyróżnia się kalendarz Simple Planner?

Piękny designe - kalendarz jest po prostu kobiecy i robi wrażenie! Użyteczny - bez zbędnych obrazków, cytatów i świecidełek. Czysta grafika wnętrza zachęca do skupienia się nad najważniejszymi 3 priorytetami dnia. Jakościowy - utwardzona okładka zabezpieczona metalowymi okuciami sprawi, że kalendarz cały rok zachowa swój piękny wygląd. Zagięte rogi w torebce? Niemożliwe ! Podręczny - kalendarz nie ejst za duży, czy za gruby! Podręczny format A5 i 404 strony to kolejna zaleta!

My jesteśmy nim zachwycone!