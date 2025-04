Jak wynika z badań BIG InfoMonitor z 2014 r., blisko 2 miliony 400 tysięcy osób ma problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Na koniec ubiegłego roku zaległe zadłużenie Polaków sięgnęło prawie 41 miliardów złotych. Największe zaległości dotyczą czynszu – 27 milionów.

Najpierw monit

Jeśli zalegasz z jakąś płatnością, postaraj się zrobić wszystko, by wnieść choć część opłaty. Wtedy firma (bank, operator, spółdzielnia), której zalegasz, będzie wiedziała, że starasz się uregulować dług i nie uchylasz się od płacenia. Jeśli tego nie zrobisz, twoja sprawa zostanie przekazana do działu windykacji danej firmy. Stamtąd dostaniesz tzw. wezwanie do zapłaty.

W piśmie musi się znaleźć informacja:

w jakiej wysokości masz dług,

skąd się wziął,

termin, do którego powinnaś wywiązać się ze swojego zobowiązania,

numer konta, na które powinnaś wpłacić należność.

Znajdziesz tam również ostrzeżenie, że jeśli tego nie zrobisz, twoje dane zostaną przekazane do konkretnego (nazwa, adres) biura informacji gospodarczej.

Warto wiedzieć. Wezwanie do zapłaty powinnaś dostać najdalej na 30 dni przed planowanym wpisem.

Kto może wpisać?

Dane o dłużnikach gromadzą: Krajowy Rejestr Długów, BIG InfoMonitor i Rejestr Dłużników (ERIF). Uprawnionymi do przekazywania informacji są m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, zakłady energetyczne, firmy telekomunikacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe.

Do rejestru wpisywany jest dług, który:

wynosi co najmniej 200 zł brutto (500 zł w przypadku firmy)

jest przeterminowany co najmniej 60 dni.

Uwaga! Jeśli wierzyciel (osoba prywatna lub firma) ma tytuł wykonawczy – wyrok sądu mający klauzulę natychmiastowej wykonalności – może cię wpisać do rejestru dłużników bez względu na kwotę i okres, który minął od daty płatności. Ale i w tym przypadku musi cię wcześniej poinformować o swoim zamiarze, wysyłając wezwanie do zapłaty. Powinien to zrobić najpóźniej na 14 dni przed zgłoszeniem do rejestru.

Warto wiedzieć. Wpis do rejestru dłużników powoduje, że możesz mieć problemy np. z wzięciem kredytu, zakupami na raty, kupnem "komórki" czy wynajęciem mieszkania, jeśli firma czy osoba prywatna zechce sprawdzić twoją wiarygodność finansową.

Jak zniknąć z rejestru?

Jedyny sposób to spłacenie całej należności. Wtedy ten, kto był twoim wierzycielem jest zobowiązany w ciągu 14 dni usunąć zapis z rejestru. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu wysoka grzywna. Ma też obowiązek aktualizowania danych, czyli, jeśli spłacisz część długu, informacja o tym powinna trafić do rejestru.

Alicja Hass

autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

