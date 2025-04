Limitowana edycja „Złoty Glamour” zawierająca pomadki Lipfinity i lakiery Nailfinity, przenosi nas do czasów wielkich sław, kiedy na wielkim ekranie królował kolor i błysk

Światło! Akcja! Max Factor zaprasza do wspomnień dawnego świata Hollywood, do Złotej Ery, kiedy to wielkie wytwórnie filmowe kreowały nowe gwiazdy, a na ekranach zaczęły błyszczeć m.in. Marylin Monroe i Elizabeth Taylor.