Polskie opiekunki cieszą się za granicą niezwykłą renomą. Niemcy doceniają naszą wrażliwość, empatię, cierpliwość i zaradność, i nazywają nas "polskimi perłami"albo "polskimi aniołami". Problem w tym, że nie wszystkie zatrudnione w Niemczech Polki są zadowolone ze swojej pracy.

Co zrobić, by okazała się ona tą wymarzoną, a nie wielkim niewypałem? Przede wszystkim trzeba podjąć ją legalnie, za pośrednictwem legalnej agencji, a nie nieuczciwego pośrednika.





Jak odróżnić nieuczciwego pośrednika od legalnej agencji opiekunek dla seniorów? Oto 10 sposobów:



1. Jeśli w ogłoszeniu rekrutacyjnym podany jest tylko telefon komórkowy, koniecznie poproś o podanie także dokładnego adresu siedziby agencji

Każda legalnie działająca agencja powinna podać również swój NIP oraz REGON. W ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym możesz sprawdzić, czy dana agencja ma zgłoszoną działalność gospodarczą, od jak dawna rekrutuje opiekunki osób starszych oraz czy posiada własne biuro.





2. Nie ufaj agencjom, które proponują podpisanie umowy drogą korespondencyjną

Rzetelna i profesjonalna agencja zawsze zaprosi na podpisanie umowy do swojej siedziby. Dzięki temu będziesz mogła osobiście porozmawiać ze swoim przyszłym pracodawcą, ale też przekonać się, że firma istnieje.





3. Nie zgadzaj się na wyjazd bez podpisanej umowy

Najważniejszymi danymi, które muszą znaleźć się w każdej umowie są: miejsce i rodzaj pracy, wysokość wynagrodzenia oraz okres i warunki zatrudnienia. Umowa powinna być napisana także w ojczystym języku przyszłego pracownika.





4. Sprawdź, czy pośrednik zawarł umowę z zagranicznym pracodawcą oraz czy wysyłał już wcześniej opiekunki do pracy za granicę

Poszukaj opinii o danej firmie na forach internetowych, popytaj znajomych.





5. Upewnij się czy agencja, z którą planujesz wyjazd zapewnia opiekunkom poświadczone przez ZUS druki A1 (dawniej: E-101)

Są one jedynym potwierdzeniem legalności pracy w Niemczech. Jeżeli agencja nie zapewnia takich druków to znaczy, że działa nielegalnie. Każda legalna agencja powinna swoim pracownikom wystawiać również druki RMUA uprawniające do bezpłatnego leczenia w Polsce.



6. Sprawdź, czy agencja posiada certyfikat

W Polsce legalne wyjazdy do pracy za granicą mogą organizować jedynie licencjonowane agencje zatrudnienia, czyli takie, które są wpisane do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (lista znajduje się na stronie www.praca.gov.pl).





7. Oddelegowująca do pracy za granicą agencja powinna dostarczyć wydawaną przez NFZ kartę EKUZ

Umożliwia ona opiekunkom w Niemczech korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz potwierdza, że pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne.





8. Nie ufaj agencjom, które oferują opiekunkom wynagrodzenie znacznie przewyższające oferty innych firm na porównywalnych stanowiskach

Często tego rodzaju "okazyjne" oferty mają tzw. "drugie dno", o którym przedstawiciel nieuczciwej agencji "zapomniał" wspomnieć. Każda agencja powinna też sprawdzić znajomość języka nowej opiekunki. Brak takiej weryfikacji świadczy o nierzetelności pośrednika.





9. Nie płać za znalezienie pracy!

Pobieranie opłat za znalezienie pracy jest nielegalne, dlatego rzetelna agencja tego nie robi.





10. Pamiętaj, że nic nie ochroni cię przed nimi lepiej niż ostrożność i zdrowy rozsądek!

Oszuści bazują na naiwności i pośpiechu osób marzących o szybkim wyjeździe za granicę.