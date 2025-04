Tygodnik Powszechny tym razem proponuje nam komentarz ułatwiający zrozumienie Ewangelii. Jest to upominek od redakcji dla czytelników z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Już od 17 grudnia razem z gazetą będzie można nabyć "Żywą Księgę", w której ks. Adam Boniecki przedstawia wyjaśnienie fragmentów Bożego Słowa.

„Żywa Księga. Ks. Adam Boniecki komentuje Biblię”, najnowsza płyta z Kolekcji Tygodnika Powszechnego, zostanie dołączona do wydania bożonarodzeniowego „Tygodnika Powszechnego” 51- 52/2014.

W przygotowanym komentarzu do Biblii ks. Adam Boniecki w szczególny sposób dzieli się z Czytelnikami własnymi refleksjami na temat autentycznych i problematycznych zapisów w Biblii, które mogą być trudne do zrozumienia, a nawet niepoprawnie zinterpretowane.

Autor stara się odpowiedzieć nam na bardzo ważne, często nurtujące Chrześcijan pytania, takie jak:

Rozdział 1. Tak – tak, nie – nie

Rozdział 2. Ogłaszane z dachów

Rozdział 3. Prostaczkowie

Rozdział 4. Nie zwalczajcie zła złem

Rozdział 5. Dwa miecze

Rozdział 6. Twoja Matka

Rozdział 7. Bracia Jezusa

Rozdział 8. W Duchu i w prawdzie

Rozdział 9. Opoka

Rozdział 10. Milczenie Boga

„Tutaj powiada »Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi«. I tu natychmiast przychodzi do głowy myśl, że Pan Jezus tak mówił, a tak nie robił. Bo kiedy go uderzył sługa arcykapłana w policzek, Jezus nie nadstawił mu drugiego policzka. Ale mam wrażenie, że On wytłumaczył, co ma na myśli przez swoje postępowanie. Ktoś cię atakuje fizycznie, brutalnie, prymitywnie – podejmij z nim rozmowę. (…) I to jest propozycja drogi chrześcijańskiej, bardzo trudna. Kiedy patrzymy w historię Kościoła możemy powiedzieć, że nie zawsze tak było, że zło Kościół próbował – czy w imieniu Kościoła czy w imieniu Jezusa Chrystusa – zwalczyć mieczem. Wyprawy krzyżowe, różne wojny religijne – gdzie zło zwalczano złem, jakim jest wojna, zabijanie, zbrodnia…”.