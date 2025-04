Benjamin jest wyrzutkiem, outsiderem. Wszystko diametralnie się zmienia, gdy poznaje charyzmatycznego Maxa. Tę dwójkę różni wszystko, łączy jedno – hakowanie. Razem z przyjaciółmi Maxa – impulsywnym Stephanem i paranoicznym Paulem zakładają grupę CLAY, której przyświecają trzy reguły: celem jest niemożliwe, nie ograniczaj swojej zabawy tylko do sieci, każdy system da się złamać.

Faktycznym celem hakerów jest zdobycie uznania człowieka, ukrywającego się w sieci pod pseudonimem MRX, który okazuje się być członkiem cyber mafii, wykradającej dane europejskich służb bezpieczeństwa. Ataki na korporacje, firmy farmaceutyczne i rządowe instytucje sprawiają, że grupą zaczynają interesować się służby specjalne i Europol. Obydwie organizacje okazują się jednak bezsilne w zetknięciu z rozpędzoną przez grupę, wirtualną machiną. Skutki okazują się równie nieprzewidywalne, co krwawe, a moralne granice wyparte zostają przez bunt i szaleństwo. Benjamin powoli zdaje sobie sprawę, że z outsidera przemienił się w jednego z najbardziej poszukiwanych hakerów na świecie.

Film nie został uproszczony tylko do historii o hakowaniu. WHO AM I, to historia o poszukiwaniu tożsamości. Zerwano ze stereotypowym wizerunkiem hakera, przemieniając go w Superbohatera, który zdolny jest kształtować świat na własną rękę. Hakowanie nie ogranicza się tylko do wpisywania kodów, ale jest kompleksową, głęboko przemyślaną i zaplanowaną akcją, która przenika do realnego świata. Wirtualny świat jest dla członków CLAY równoprawny z rzeczywistym i staje się integralnym elementem życia. Jak się okazuje, cyberprzestrzeń także ma swoje podziemie, do którego uzyskamy dostęp, a CLAY otworzy przed nami drzwi, które dla zwykłego człowieka są zamknięte na klucz.

