Podczas pobytu w hotelu w górach w kameralnych grupach ok 15-20 osób panie miały okazję poznać Agnieszkę Maciąg. Wysłuchać historii jej przemiany, jej porad, dowiedzieć się wiele o ajurwedzie, jodze, zdrowym żywieniu i harmonii w życiu. A wszystko to otoczeniu natury i luksusowym miejscu!

Warsztaty dla kobiet

Odbyły się 2 bloki zajęć z Maciąg: w sobotę rozwój osobisty oraz kulinaria i podsumowanie w niedzielę. Do tego wspólne medytacje i zajęcia jogi. W zajęciach fizycznych dodatkowym wsparciem była świetna instruktorka Maga Korbel. Dodatkowo każda z Pań mogła korzystać ze strefy wellness oraz wykorzystać zabieg SPA. Podczas pobytu obowiązywało menu wegetariańskie. Cały weekend był niezwykłą okazją do inspirujących rozmów, do oczyszczenia ciała oraz ducha, a także wyciszenia i odpoczynku.

Cudowne miejsce...

4-gwiazdkowy NoNameLuxury Hotel & SPA to miejsce wyjątkowe. Położony w malowniczym zakątku Polski, w otoczeniu dzikiej przyrody, jest oazą spokoju, w której można osiągnąć idealną równowagę ducha i ciała. Specjalność NoNameLuxury to odnowa biologiczna, głęboki relaks i kontakt z żywą naturą. Podczas trwania warsztatów hotel był przeznaczony wyłącznie dla uczestników zajęć, co pozwoli zapewnić wszystkim komfort i kameralną atmosferę.

W cenie pobytu hotel gwarantuje lekkie, wegetariańskie wyżywienie oraz dostęp do strefy Medical & Beauty SPA z basenem i saunami. Dla każdej uczestniczki warsztatów przeznaczony został też dodatkowy zabieg na wybraną partię ciała wykonany przez profesjonalistów najlepszej jakości kosmetykami.

O prowadzących warsztaty

Agnieszka Maciąg - modelka, prezenterka, dziennikarka, pisarka, oraz szczęśliwa mężatka i mama. Autorka bestsellerowych książek: „Smak szczęścia”, „Smak życia”, „Smak miłości”. W miesięczniku „Uroda Życia” prowadzi dział „Kuchnia” ze swoimi wyjątkowymi przepisami.

Maga Korbel - certyfikowana trenerka MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Od 2010 roku prowadzi 8-tygodniowe treningi Mindfulness. Stworzyła Studio Baba Joga. Praktykuje medytację. Wychowała się w społeczności związanej z praktyką buddyzmu zen, w domu w Górach Świętokrzyskich, gdzie znajdował się jeden z pierwszych tego typu ośrodków w Polsce.

