Konkurs Dyrektor Marketingu Roku od 13 lat organizowany jest przez Mediarun.com. Ideą konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie wybitnych liderów i osobowości kierujących pracami działów marketingu, digital, e-commerce, PR, komunikacji oraz employer branding w firmach i organizacjach.

Jak co roku ocena Kapituły w trakcie dyskusji oraz głosowania bierze pod uwagę w trakcie oceny przede wszystkim sylwetki kandydatów poprzez pryzmat osiągniętych efektów, zrealizowania przyjętej strategii marketingowej oraz wdrożenia innowacyjnych pomysłów za okres 2023 i 2024.

Kapituła złożona z prawie 50 wybitnych liderów polskiej sceny marketingowej, biznesowej i naukowej, byłych laureatów, przedstawicieli agencji oraz domów mediowych przyznała nagrody nie tylko w poszczególnych kategoriach konkursowych ale także wybrała dwójkę laureatów Grand Prix Indywidulanych oraz po raz pierwszy w hisorii konkursu przyznała statuetkę Grand Prix Zespołowego.

And the winners are…

Za wizjonerskie przywództwo, umiejętność łączenia globalnej strategii z lokalnym kontekstem oraz niezwykłą skuteczność w budowaniu marki premium w 20 krajach, nagrodę "Grand Prix Indywidualne 2024" otrzymała Karolina M. Krawczyk z Pandory!

Za przeprowadzenie rewolucyjnego rebrandingu, który nie tylko odświeżył wizerunek marki Bakalland, ale także zbudował nowe emocjonalne skojarzenia i przywrócił pozycję lidera na konkurencyjnym rynku, nagrodę "Grand Prix Indywidualne 2024" otrzymał Artur Gajewski z FoodWell!

Za imponującą kampanię wizerunkową, mistrzowskie wykorzystanie cyfrowych kanałów komunikacji oraz konsekwentne budowanie marki w oparciu o unikalne emocje związane z podróżowaniem, nagrodę "Grand Prix Zespołowe 2024" otrzymało Biuro Marketingu Polskich Linii Lotniczych LOT!

Niezmiernie cieszy mnie fakt, że konkurs od kilkunastu lat pokazuje jakich mamy ekspertów marketingu w kraju, pozwala im się rozwijać, być docenianym przez zarządy lub pomagać w kolejnych etapach kariery zawodowej – podkreśla Paweł Netczuk, inicjator i organizator konkursu.

Laureaci

GRAND PRIX INDYWIDUALNE:

Karolina Krawczyk – PANDORA

Artur Gajewski – FOODWELL

GRAND PRIX ZESPOŁOWE:

Polskie Linie Lotnicze LOT

Kategorie specjalne

Positive Impact Personalities

Anna Andrych - PAYEYE

Best NGO Marketer

Konrad Kruczkowski – Stowarzyszenie WIOSNA

Best STARTUP Marketer

Łukasz Piekut – REBEL TANG

Thinking outside of the box

Michał Jaworski – RAINBOW Tours

Master of AI Marketing

Robert Szymański - BANK BPS

Master of Digital Marketing

Arkadiusz Krokowski – PLAY

Master of Technology & Innovation

Piotr Częścik – PROMEDICA Care

Master of Communication / PR

Katarzyna Koper - VELOBANK

Master of Influencer Marketing

Marta Sawicka - ANSWEAR

Master of Employer Branding

Marta Chmielewska - VELOBANK

Master of CSR / Social Purpose

Emil Nowiński - RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA

Aleksandra Gawlas - Wilińska – HENKEL Consumer Brands

Master of ESG / Sustainability

Grzegorz Mościbrocki - CLOVIN

Master of International Marketing

Mateusz Załubski - INCOGNI

Master of International Marketing

Karolina Krawczyk - PANDORA

Master of Content Marketing

Jan Kaliński - EBILET

Master of Brand Experience

Krzysztof Bożek - LOREAL / YSL

Master of Young Generation Marketing

Jan Kalinski - eBilet

Master of Smart Marketing / Limited Budget

Olaf Furmanek - ORLEN Paczka

Mateusz Haber - SURF INC.

Best Brand / Category Leader

Anna Werstler - GRUPA ŻYWIEC

Best Loyalty & Engagement Marketing

Marika Gołębiowska - DELL

Launch / Re-branding roku

Artur Gajewski - FOODWELL

Long time Marketing Excellence

Wiktor Kowalski - DAN CAKE

Branżowe

Zdrowie / Leki / Suplementy

Katarzyna Sikorska - Polski Lek

Anna Urcus - ADAMED PHARMA

Finanse / Ubezpieczenia / Inwestycje

Robert Szymański- Bank BPS

Piotr Szymczak- PAY PO

Uroda / Kosmetyki / Higiena

Krzysztof Bożek - L’OREAL / YSL

Kultura / Sztuka / Edukacja

Jakub Woźniak – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Kinga Nowacka – Uniwersytet SWPS

Wyróżnienie: Bohdan Pawłowicz Timeless Film Foundation

Moda / Styl życia

Marta Sawicka - Answear

Napoje / Alkohol

Anna Werstler - GRUPA ŻYWIEC

Produkty spożywcze

Artur Gajewski - FOODWELL

E-commerce

Zuzanna Dębowska - ŻABKA JUSH

Turystyka / Hotele / Spa

Michał Jaworski – RAINBOW Tours

IT/Telco/Technologia

Arkadiusz Krokowski – PLAY

Kategorie zespołowe

Zespół Marketingu Roku 2024. Budżet do 1 000 000 zł.

Roger Publishing - w składzie: Nicole Sochacki-Wójcicka - właścicielka RogerPublishing, Ewelina Dogońska - dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Ewelina Kozłowska - Digital Marketing Manager, Patrycja Olczak - Kierownik Działu Kreatywnego, Dział Kreatywny i Online Marketing: Martyna Rostkowska, Marta Radzik, Katarzyna Józwiak, Aleksandra Stanisławska, Aleksandra Goździewska, Dawid Kiryk

Zespół Marketingu Roku 2024. Budżet do 5 000 000 zł.

Centrum Handlowe Posnania - w składzie: Agnieszka Juszkis, Natalia Nawrocka, Justyna Urbanowicz-Jaśniak, Gabriela Bączkiewicz

Stowarzyszenie Wiosna - w składzie: Konrad Kruczkowski, Marta Firlej, Katarzyna Kowalska, Rafał Pęczek, Monika Dębowska-Kiec, Magdalena Łukasik, Marta Magiera, Ewa Tryjańska, Agnieszka Wojtyniak, Aleksandra Żak, Daria Ferda, Agnieszka Basińska, Damian Bławut, Magdalena Bogusz, Julia Czapla, Natalia Daniło, Anna Franke, Anna Gaik, Agnieszka Gał, Paulina Gieryk, Katarzyna Grin, Anna Guzik, Tomasz Hebda, Agnieszka Jarczyk, Paula Kaczmarska, Aleksandra Karpiel, Natalia Kozak, Anna Kropisz, Sabina. Labe, Michał Obacz, Hubert Osipowicz, Jarosław Paczyński, Marta Pałka, Klaudia Pochopień, Magdalena Poda, Anna Przybył, Aleksandra Rudy. Magdalena Siejek, Julita Stefańska, Jakub Stempniewicz, Aleksandra Tracz, Anna Wilczyńska, Julia Ziemba, Gabriela Żak

Zespół Marketingu Roku 2024. Budżet do 10 000 000 zł.

Canal+ w składzie: Maciej Kuźma, Magdalena Witkiewicz, Amadeusz Winek, Emilia Pantula, Aleksandra Szoblik, Paweł Ostapienko, Piotr Mirski

Polski Lek - w składzie: Katarzyna Sikorska, Marta Iwanek, Klaudia Targosz, Joanna Podlasin-Jurzak, Katarzyna Bębenek, Marta Serafin, Sebastian Paś, Patrycja Pasek, Kamila Kurek

Zespół Marketingu Roku 2024. Budżet do 50 000 000 zł.

Shell Polska - w składzie: Justyna Goraj - Marketing Manager PL, Karolina Trębicka - Customer Engagement Manager, Klaudia Janota-Grochowina - Fuel Brand Manager, Jolanta Kwiatkowska - Fuel Marketing Specialist, Anna Sitarska - Marketing Activation Specialist, Yuliia Korzunetska - CRM Acceleration Lead

L’Oreal Polska - w składzie: Krzysztof Bożek - Dyr marketingu, Michał Bednarek - senior advocacy manager, Kamila Harasimowicz - advocacy specialist, Weronika Pleskot - senior brand manager, Ewelina Bliska - senior brand activation manager, Paulina Nowicka - junior brand activation manager, Elizaveta Spivakova - brand activation manager

Zespół Marketingu Roku 2024. Budżet do 100 000 000 zł.

Grupa OLX - w składzie: Filip Fiedorow - Marketing Director, Kamil Szabłowski – Consultant, Karolina Łabędź-Gronek - Marketing Specialist, Łukasz Borowicz - Commercial Activity Manager, Łukasz Fabiś - Lead Graphic Designer, Magda Mróz - Junior Marketing Specialist, Marcelina Florczyk – Consultant, Marta Wojciechowska - Marketing Team Manager, Martyna Cieślukowska - Graphic Designer, Michał Wiśniewski - Head of Marketing, Paulina Musielak-Rezmer - PR Lead, Paweł Klapiński - Senior Marketing Specialist, Bartosz Ślusarz – Consultant, Bartosz Wiśniewski – Consultant, Błażej Piotrowski - Media and Marketing Investment Manager, Jolanta Święcicka - Senior Marketing Specialist

Polskie Linie Lotnicze LOT - w składzie: Ewa Lampart, Justyna Bednarska, Agnieszka Kopańska, Miłosz Bratuś, Weronika Wieczorek, Maciej Chętnik, Bartłomiej Łęczek, Iwona Bańka-Czech, Agnieszka Milak, Joanna Krzyżaniak, Dominika Zachariasz

