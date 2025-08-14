Sierpniowe soboty i niedziele na Plaży Romantycznej co tydzień tętnią muzyką, tańcem i radością. Ubiegły weekend z Plażą Wawer wypełnił rytm romantycznych przebojów - na scenie wystąpiła Urszula. Przed koncertem parkiet należał do gwiazd i mistrzów Tańca z Gwiazdami. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke, Piotr Musiałkowski oraz juror programu Rafał Maserak poprowadzili warsztaty i pokazy, które porwały publiczność, a taneczne strefy tętniły niezapomnianą energią.

Reklama

Teraz czas na kolejną odsłonę letniego cyklu Radio Złote Przeboje na Plaży Romantycznej, czyli Weekend Muzyczno-Filmowy - już 16 i 17 sierpnia. Zapowiadają się dwa dni pełne emocji: w tym gry i zabawy filmowe, muzyka na żywo, kino letnie, popcorn, giga dmuchańce i atrakcje dla całych rodzin.

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Moc atrakcji dla wszystkich

Sobotnie popołudnie 16 sierpnia rozpocznie się filmowymi animacjami dla całych rodzin. W programie zabawy taneczno-ruchowe, quizy muzyczne i filmowe oraz kreatywne wyzwania inspirowane światem kina. Następnie na scenie wybrzmi recital muzyki filmowej, podczas którego publiczność usłyszy na żywo najpiękniejsze utwory z kultowych produkcji i musicali. Wieczór zwieńczy koncert jednej z największych legend polskiego rocka - Perfect & Łukasz Drapała zagrają niezapomniane przeboje, które od lat łączą pokolenia.

W niedzielę, 17 sierpnia Plaża Wawer ponownie ożyje filmowymi animacjami, a popołudniowy koncert przeniesie publiczność w świat rockowych hitów lat 80. i 90. - energetyczny koncert w rytmie złotej ery muzyki pozwoli przenieść się w czasie. Po zmroku czeka wyjątkowa zabawa - Silent Disco z Radiem Złote Przeboje, gdzie trzy kanały muzyczne pozwolą wybrać ulubione brzmienie i tańczyć pod gołym niebem. O 21:00 na Plaży Romantycznej odbędzie się seans kina letniego, czyli klimatyczny wieczór filmowy z leżakami, szumem Wisły i atmosferą, której nie znajdziemy w żadnej sali kinowej.

W tym roku stawiamy na różnorodność i klimat, którego nie da się podrobić. Każdy weekend to inna historia, ale zawsze pełna muzyki, dobrej zabawy i spotkań z ludźmi mówi Paweł Michalec, Burmistrz Dzielnicy Wawer.

Reklama

Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny. Więcej informacji znajdziecie na: www.plazawawer.pl oraz na profilach Plaży Wawer na Facebooku @Plaża Wawer i Instagramie @plazawawerpl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Dzielnicy Wawer oraz Stołeczna Estrada.